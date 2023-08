Ein Faustrecker aus Brüssel.

Na, dieses Artwork von Sébastien Grenier macht Spaß, oder? Dachte ich mir auch, also habe ich gleich mal die erste EP des belgischen Duos IMPENDING TRIUMPH angeschmissen. Und was soll ich sagen? Die Musik klingt genau so, wie ich es mir bei diesem Bild vorgestellt habe. Damit könnte ich diese Rezension jetzt wohl auch schon beenden.



Nein, lasst mich lieber noch ein bisschen was schreiben. IMPENDING TRIUMPH besteht nämlich aus zwei Männern, die zwar schon viel in der Metal-Szene erlebt haben, die man aber bisher im True-Metal-Underground wohl eher nicht auf dem Schirm hatte. So stammen sämtliche Instrumente und einzelne Gesangsparts von Tausendsassa Déhà, der an unzähligen Projekten und Bands mitwirkt, mitgewirkt hat, mitwirken wird. Am bekanntesten in der illustren Liste sind wohl MALADIE, WOLVENNEST und SLOW. Von Epic Metal ist das alles jedenfalls doch sehr deutlich entfernt. Und auch Sänger und Textverfasser François Blanc wirkt bei ANGELLORE und ABDUCTION (FRA) eher in extremeren Gefilden.



Wie die beiden Herren nun auf die Idee gekommen sind, ein episches Metalprojekt zu starten, ist mir nicht bekannt. Aber ich bin froh, dass sie es getan haben. Denn diese erste EP mit vier Songs und stimmungsvollem Intro ist wirklich stark. Der fünfundzwanzig Minuten starke Dreher passt gut zwischen aktuelle Bands wie MEGATON SWORD oder ETERNAL CHAMPION, agiert dabei aber relativ straight und wenig verspielt. Dass MANOWAR im Promowisch als Haupteinfluss genannt wird, passt also perfekt. Also jedenfalls, wenn das göttliche frühe Schaffen gemeint ist.



Besonders erfreuen darf man sich an einer durch die Bank herrlichen Lead-Gitarre und manchen Soli, wobei das stärkste darunter der Gastauftritt von Þráinn Árni Baldvinsson (SKÁLMÖLD), den ich hier ebenfalls nicht erwartet hätte, beim Überhit 'The Invisible Fortress' ist. Darüber hinaus weiß auch der Gesang sehr zu gefallen. Mit viel Stimmkraft werden die genretypischen Texte intoniert, die übrigens von einer fiktionalen Herrscherin namens Puritania handeln, die sich zwar freiheitlich gibt, aber in Wahrheit eine echte Tyrannin ist. Ganz besonders toll sind die nicht zu häufig eingesetzten, Gänsehaut erzeugenden, hohen Schreie.



IMPENDING TRIUMPH arbeitet übrigens bereits an einem ersten Album. Darauf darf man nach dem Genuss dieses ersten Eindrucks sehr gespannt sein. Bis dahin sollte man sich eine der 300 CDs dieses kleinen Schätzchens schnappen.