Bissig, roh und mit viel Herzblut.

Hyänen brauchen für ihr tägliches Geschäft, das darin besteht, starke Knochen zu zermalmen oder Prädatoren ihre Beute zu entreißen, kräftige Beißwerkzeuge. HYENA aus Cajamarca, Peru, trägt den Bandnamen zu Recht, denn Biss hat die Musik auf jeden Fall. 2018 von Gitarrist und Songwriter Alfonso Espinoza gegründet, hat sich das gegenwärtig als Quintett musizierende Ensemble bereits an der kleinen Form versucht und EPs, Mini-Alben, Compilations und Splits, teilweise unter Verwendung von Live-Material, in kurzen Abständen unters begierige Volk gebracht. Was die Peruaner gleich sympathisch macht, ist die Tatsache, dass sie auch den Underground-Klassiker 'The Beast' von RANDY schon gecovert haben. Geschmack ist also vorhanden. Nun liegt also das Debüt mit dem Titel "About Rock And Roll" vor. Ein Blick auf die Trackliste zeigt, dass es sich fast ausschließlich um bereits bekannte Songs handelt.



Lobenswert ist, dass besagtes Songmaterial in roher und ungefilterter Form auf das geneigte Gehör trifft, welches dann auch gleich die unbändige Energie und die Hingabe an den Geist des Heavy Metals registriert. Mit jedem weiteren Spin wächst die Wertschätzung für das auf dem Debüt Geleistete. Etwas schrill im Gesangsfach vielleicht, aber dafür mit unmissverständlicher Zielstrebigkeit die Zwölf im Blick habend, erspielt sich HYENA Sympathiepunkt um Sympathiepunkt. Die NWoBHM ist den Musikern in Fleisch und Blut übergegangen, und MOTÖRHEAD war vermutlich ebenfalls Teil der frühkindlichen Erziehung. Man darf auch über eine zumindest oberflächliche Vertrautheit mit dem Frühwerk von RIOT spekulieren. Aber die Band hat ihren eigenen Sound gefunden. Eine gewisse Räudigkeit und Kratzbürstigkeit steht ihr hierbei gut zu Gesicht.



Bereits 2019 hat sich HYENA mit dem Song 'Keep It True' auf gleichnamiges Festival quasi selbst eingeladen. Nun ist dies tatsächlich Wirklichkeit geworden, und die Peruaner dürfen endlich auf der diesjährigen Kultveranstaltung einen Auftritt hinlegen. "About Rock And Roll" dürfte wie geschaffen sein für das Publikum in Lauda-Königshofen. Der Track 'Keep It True' beschließt das Debütalbum standesgemäß.



Weder das Niveau noch die Energie lassen über die Albumdistanz auch nur im Geringsten nach. Eine treibende Rhythmusfraktion und Riffs mit der Lizenz zum Headbangen sollten Fans von RAVEN oder SAXON glücklich machen. Fest steht: Diese Hyäne hat mächtig Appetit auf eure zarten Ohren. Lasst sie ruhig zubeißen!