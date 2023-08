Ein Muss für alle AOR-Fans.

Normalerweise bin ich überhaupt kein Freund von Coverversionen, aber wenn die Titel mit so viel Geschmack ausgewählt und kongenial interpretiert werden wie im Falle von HOUSTON, kann ein Projekt wie "Relaunch III" schon großen Spaß machen. Der erste Teil der "Relaunch"-Serie erschien übrigens bereits im Jahr 2011. Der Stockholmer Band um Sänger Hank Erix gelingt das Kunststück, die Songs im typischen HOUSTON-Sound erklingen zu lassen, so dass der Eindruck entsteht, ein durch und durch homogenes Album zu hören. Dies ist erstaunlich, denn die Stimmung der Originalversionen bleibt ebenfalls gewahrt. Zu den neun gecoverten Titeln treten zwei Eigenkompositionen ('Live Forever', 'Do You Believe'), die in puncto Qualität den Perlen der Vergangenheit in nichts nachstehen.



Das Schöne ist, dass die aus drei Jahrzehnten stammenden Songs eher wenig bekannt sind und so eine verdiente Würdigung erfahren. Zu diesen Preziosen zählt etwa das wunderbare 'Power Over Me' vom Album "Power" von ATLANTIC aus dem Jahr 1994, das einige Kenner des Genres mit guten Gründen für die beste AOR-Veröffentlichung der 90er Jahre halten. Großartig ist auch 'She's Out With The Gun' von VAN-ZANT aus dem Jahr 1985, das von HOUSTON sehr gefühlvoll dargeboten wird. Ein Jahr früher erschien 'Modern Day Delilah' von VAN STEPHENSON, das nicht mit dem gleichnamigen Stück von KISS zu verwechseln ist. Auch hier bleiben die Schweden nah am Original, polieren aber die Keyboard-Klänge etwas auf. Der älteste Track ist das traumhafte 'Heart Of Stone' von BLACKJACK aus dem Jahr 1979. HOUSTON fängt die ausgeprägten Soul-Vibes ganz hervorragend ein und glänzt mit einer tollen Hammond-Orgel und einfühlsamem Schlagzeugspiel.



"Relaunch III" ist eine Einladung, die wunderschönen Originale neu zu entdecken oder mal wieder aufzulegen und sie mit den neuen Fassungen zu vergleichen. Die Art, wie HOUSTON klassischen AOR interpretiert, ist genau die, die ich liebe – toll gesungen, gefühlvoll, ohne gefühlsduselig zu sein, romantisch, sommerlich und ein wenig melancholisch. In der aktuellen Verfassung, in der sich die Musiker von HOUSTON präsentieren, sind sie die legitimen Nachfolger von SURVIVOR. "Relaunch III" ist ein komfortables und klassisch eingerichtetes Wellness-Hotel für eure Ohren, in dem ihr euch als Dauergäste einmieten könnt.