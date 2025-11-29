HOSTILIA - Face The Fire

Face The Fire

Mehr über Hostilia

Genre:
Thrash Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Hammerheart Records
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Power Out
    2. Face The Fire
    3. P.T.D.
    4. Bone Collector
    5. Shadow People
    6. Lord Of Lies
    7. Eternal Death
    8. The Storm
    9. The Domino Effect

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren