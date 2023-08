Weiterhin die Speerspitze des flotten Rock'n'Rolls ...

Schwarz, weiß, schicke Anzüge und fast schon unverschämt eingängiger Rock'n'Roll, das sind die Zutaten mit denen THE HIVES bereits seit 1997 ein extrem erfolgreiches Rock-Süppchen kocht. Der große Druchbruch für die Schweden kam dabei mit dem 2000er-Langdreher "Veni Vidi Vicious", der nicht nur in der Aternative-Presse gefeiert wurde, sondern den Fünfer auch plötzlich auf die großen Bühnen der europäischen Festivals beförderte. Dort sind die Jungs seither auch nicht mehr wegzudenken, auch wenn es in der vergangenen Dekade gerade in Sachen Studioalben doch etwas ruhiger wurde. Doch das ändert sich nun, denn mit "The Death Of Randy Fitzsimmons" steht endlich das sechste Album der Rocker in den Startlöchern.



Der Zahn der Zeit nagt dabei offensichtlich an den gefühlt ewig jungen und ungestümen Schweden überhaupt nicht, denn schon der Opener 'Bogus Operandi' serviert sämtliche Trademarks des Bandsounds in Reinkultur. Konkret bedeutet das, dass die Rhyhtmusgruppe einen soliden Groove aufs Parkett legt, während die Gitarren den Song mit abgehackten Riffs nach vorne peitschen. Fronter Pelle Amqvist serviert dazu einen unwiderstehlichen Refrain, der sich sofort ins Gedächtnis gräbt und bereits bei der zweiten Wiederholung mitgesungen werden kann. Kein Wunder, dass der Track auch vorab als Single ausgekoppelt wurde und mit seinem Splatter-Horror-Video durchaus für zahlreiche Klicks auf YouTube gesorgt hat.



'Countdown To Shutdown' setzt in der Folge direkt dort an und liefert eine weitere THE HIVES-Hymne, bei der man praktisch schon das mitsingende Publikum auf dem nächsten Festival vor dem geistigen Auge sehen kann. Doch nicht nur die unbeschwerten Rocker beherrscht der Fünfer, auch die etwas sperrigeren und nachdenklicheren Töne gelingen auf dem neuen Langdreher hervorragend. Beste Beispiele hierfür sind etwa das finstere 'Rigor Mortis Radio' oder das beschwingte 'Stick Up', die mir beide sehr gut gefallen. Trotzdem überwiegt auch im Jahre 2023 wieder das Up-Tempo-Rezept, mit dem die Schweden sich einfach am wohlsten fühlen. Und so geraten etwa 'Smoke & Mirrors', 'Crash Into The Weekend' und 'Two Kinds Of Trouble' zu weiteren Höhepunkten, die mit dem inzwischen schon typischen Klatschen, das gerne bei den Schweden als Stilmittel eingebaut wird, schon jetzt erahnen lassen, welche Publikumsbeteiligung hier bei den nächsten Shows des Quintetts gefragt sein dürfte. Unerwähnt bleiben darf aber auch das sperrige und elektronische 'What Did I Ever Do To You?' nicht, das eigentlich so überhaupt nicht zu den lustigen Schweden passen will, mir aber doch irgendwie eine Gänsehaut über den Rücken jagt.



Das Warten auf den sechste Langdreher hat sich entsprechend für Fans auch gelohnt, denn auch wenn THE HIVES nicht mehr so unbeschwert rockt wie noch im Jahr 2000, ist die Hit-Dichte auf dem neuen Werk doch überraschend hoch. Entsprechend kann es auch nur 8,5 Punkte und eine Kaufempfehlung ausgeben, denn wenn man mal so richtig das Tanzbein schwingen will, liefert der Fünfer auch anno 2023 weiterhin den perfekten Rock-Soundtrack!