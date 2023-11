Perfekte Vollbedienung für Liebhaber von Todesstahl, Melodien und Melancholie!

Aus dem texanischen Austin kommt einer der heißesten Newcomer im heutigen Melodic Death Metal. Bisher fliegt HINAYANA dabei hierzulande noch ein wenig unter dem Radar und muss sich noch mit Supportslots begnügen, doch das Potential, das der Fünfer mit dem Debüt "Order Divine" und der EP "Death Of The Cosmic" unter Beweis gestellt hat, lässt auf eine große Zukunft auch jenseits der Heimat hoffen. Selbige könnte nun mit dem Zweitling "Shatter And Fall" beginnen, der uns elf frische Kompositionen präsentiert und mit der Unterstützung von Napalm Records auch das richtige Ausmaß an Aufmerksamkeit erhalten sollte.

Musikalisch klingt das Quintett dabei auch anno 2023 überhaupt nicht so, als käme es aus den Vereinigten Staaten. Viel mehr hat der Bandsound seine Wurzeln definitiv in Skandinavien, wobei hier nicht etwa die Urväter der Szene zitiert werden, sondern der Blick für Inspiration eher bei den melancholisch angehauchten Acts der vergangenen Jahre landet. So kommen mir angesichts der stampfenden Riffs und auslandenen Lead-Gitarren nicht selten INSOMNIUM in den Sinn, doch weil die Amerikaner auch immer ein gutes Gespür für die Balance zwischen Härte und poppiger Schönheit haben, liegt auch der Vergleich zu BEFORE THE DAWN auf der Hand. Mit den Finnen und WOLFHEART bildet HINAYANA dann auch rund um den Release des Albums herum ein wunderbar zusammenpassendes Tour-Paket, das die deutschen Hallen bereist und eisige Melancholie im Spätherbst verbreitet.

Doch zurück zum hier vorliegenden Album, dessen Opener 'Slowly Light Collides' schnell unter Beweis stellt, was für melodische Widerhaken sich die Gitarristen Erik Shtaygrud und Casey Hurd auf dem Silberling immer wieder aus dem Ärmel zaubern. Die Nummer schwebt geradezu auf Melodie-Schwingen gen Himmel, wird aber dank der wuchtigen Drums von Daniel Vieira und Caseys brutalen Screams immer auf dem metallischen Boden der Tatsachen gehalten. Schade, dass 'Mind Is A Shadow', bei dem übrigens AETHER REALM-Musiker Vincent Jackson Jones mitwirkt, danach musikalisch etwas auf der Stelle tritt und trotz guter Gitarrenleads nie recht von der Stelle kommt. Doch keine Sorge, 'How Many Dreams' und 'Reverse The Code' korrigieren den kleinen Ausrutscher schnell wieder und spielen locker auf INSOMNIUM-Niveau mit, was die Hit-Qualität angeht. Generell könnte HINAYANA ein gutes Trostpfalster für alle INSOMNIUM-Fans sein, die der etwas sperrigeren Ausrichtung der Finnen aktuell nicht so recht folgen können.

Ungelobt möchte ich übrigens auch Keyboarder Michael Anstice nicht lassen, denn mit einem hervorragende Gespür dafür, wieviel Keyboards ein Song vetragen kann, verpasst er den Nummern auf "Shatter And Fall" immer die richtige epische Note, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Schlussendlich haben die Amerikaner auf dem zehnten Platz der Trackliste mit 'A Tide Unturning' vielleicht den stärksten Song der Platte versteckt, der mit einem Gastauftritt von Tuomas Saukkonen aufwartet und dann auch wenig überraschend direkt an den Höhepunkten des BEFORE THE DAWN-Katalogs anknüpft.

Insgesamt macht das "Shatter And Fall" zu einem Album, das den Hype um HINAYANA mehr als rechtfertigt. Wenn ihr euren Melodic Death Metal schön melodisch und getragen mögt, die diversen Projekte von Tuomas Saukkonen liebt und auch INSOMNIUM gerne in den Player werft, müsst ihr den Zweitling unbedingt antesten, denn mit den Amerikanern scheint diese Spielrichtung des melodischen Todesstahls für die Zukunft in besten Händen zu sein!