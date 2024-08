Eine herausragende Ode an den modernen Heavy Rock.

Warum habe ich von dieser Band bis dato noch nichts gehört? HIGHLY SUSPECT geht mit "As Above, So Below" bereits in die fünfte Runde und präsentiert eine moderne Fassung des alternativen Heavy Rocks, die so unbeschwert, befreit und irgendwie auch anders klingt, dass es nur Sekunden dauert, bis sich die ersten Hochgefühle einstellen. Zwar fußt das neue Material auch auf einigen Komponenten, die Kennern der Stoner- und Psychedelic-Rock-Szene sehr vertraut vorkommen dürften, doch darüber hinaus gibt es auch eine satte Ladung High-Energy-Rock, mit der sich die Band immer wieder gehörig Luft verschafft. Und genau diese Mischung, die sich zwischenzeitlich auch gerne mal von sphärischen Interludien pushen lässt, ist es, mit der HIGHLY SUSPECT eigentlich in Windeseile so richtig aufräumen sollte.



"As Above, So Below" bringt bereits zum Auftakt majestätisches Riffing, feine Melodien und eine extrem motivierte Performance, die in einem stillen, von wunderbaren Soundscapes getragenen Finish kulminieren. 'Summertime Voodoo' zeigt die gesamte Bandbreite, bringt sogar einige Post-Grunge-Elemente in die Lotterie und ist eine Blaupause eines modernen Heavy-Rock-Songs mit all seinen vielschichtigen Details und dieser bezaubernden Stimmung. Doch bezaubernd bleibt es nicht immer, schließlich beherrscht HIGHLY SUSPECT auch den dreckigen Stoff, gibt sich in Nummern wie 'Suicide Machine' und 'The Blue-Eyed Devil' lässig und heavy zugleich, kann aber auch balladesken Stoff nachschieben, ohne dabei in irgendeine kitschige Verlegenheit zu kommen. Ruhige Stücke wie 'Melatonia' und 'The 8th Of October (To August 17th)' gehören nämlich ebenso zum Portfolio der Highlights wie die ordentlich aufgepumpten Heavy Rocker zum Auftakt. Doch auch der psychedelische Sektor wird nicht ausgespart, ohne dabei zu große stilistische Wendungen nehmen zu müssen. 'Run For Your Death (More Pills)' ist eine Riesennummer, und auch das weitestgehend instrumentale 'Then Mickey 2' punktet als intensiver Jam auf der Schlussstrecke noch einmal gehörig. Der absolute Höhepunkt von "As Above, So Below" ist jedoch das eingängige 'Plastic Boxes', das einem musikalischen Steigerungslauf ähnlich in einer grandiosen Explosion mündet und als echter Hit auch in den Single-Charts Erfolg haben könnte.



Doch Mainstream-Tendenzen sind bei HIGHLY SUSPECT definitiv nicht das täglich Brot. Vielmehr gefallen die Herren mit ihrer relaxten Attitüde und ihrer verdammt dynamischen Kontrastshow, die auf dem fünften Longplayer erneut Früchte abwirft, und hoffentlich auch den Namen dieser Truppe ins Rampenlicht stellt. Denn genau dort gehört er hin!