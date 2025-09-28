HENERE - The Chosen Path

Mehr über Henere

Genre:
Black Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Void Wanderer
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Incantation Of Ice And Steel
    2. Winds Of Eldritch North
    3. Spectres Of Glacier Tomb
    4. Call Of Valkyries
    5. Riders Of The Winter Sky
    6. Heart Of The Maelstrom
    7. Frost Wolf's Howl
    8. Oath Of The Chosen

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

