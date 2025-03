Wunderbarer Skatepunk als Vorbote des Sommers.

Die ersten warmen Tage des Jahre sind gekommen. Passend dazu veröffentlicht HEATHCLIFF das dritte Studioalbum mit dem etwas komplizierten Titel "Postcard From A ParaHell Universe". Keine Musik vermittelt (für mich) mehr Sommerfeeling als Skatepunk und Melodycore - zumindest wenn sie richtig gemacht ist. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist also ideal HEATHCLIFF beginnt mit dem ulkigen Titel 'The Cat Is Back', der definitiv nicht ernstzunehmen, dafür jedoch nach dem Jazz-Intro eine 53-sekündige straighte Punknummer ist. Es geht gut los!

Anschließend zeigen die Münchener, warum sie ein Jahr lang für das Schreiben der neuen Songs benötigt haben. Es liegt nicht daran, dass sie langsam waren. Vielmehr haben sie sehr viel Energie für gute Riffs und kreative Ideen aufgewendet. Das kostet natürlich Zeit. Sicherlich stehen im Fokus aller Lieder endlose Powerchords des klassischen Skatepunks und Melodycores, was aus heutiger Sicht nicht mehr zwingend innovativ ist. Darum geht es hier allerdings nicht. Die Musik von HEATHCLIFF ist bis ins Letzte durchdacht und ausgereizt. Songs wie 'Circles', 'Won't Get Us Down', 'Sugarcoated Unicorn Parahell' oder 'Stargazer' sind absolute Brecher, wie sie heutzutage nicht mehr täglich serviert werden. Das Quartett setzt dabei nicht nur auf schnelle Nummern, sondern garniert diese immer wieder mit Brüchen, die geschmeidig eingearbeitet werden. Hier und dort mal eine kleine Hardcore- oder Metal-Anleihe, eine kleiner Scream oder natürlich - und das ist bei Skatepunk wohl unverzichtbar - etwas Reggae und Ska. 'Friends Til The End' ist dazu von MILLENCOLINS-Meisterwek "Life On A Plate" mehr als nur inspiritert. Der Song könnte glatt aus der Frühphase der Schweden stammen. Zu Ende geht "Postcard From A ParaHell Universe" mit 'Keep This Light On', welches die Band ihren Familien und Freunden widmet. Deswegen darf die zweijährige Tochter von Schlagzeuger Bust-E die einleitenden Worte sprechen: "HEATHCLIFF Party Party".

Die Tochter kann wirklich stolz auf ihren Vater sein. Die einen oder anderen kleinen Schwächen, wie beispielsweise der manchmal etwas drucklose Gesang wie im Background von 'Mirror, Mirror, FUA!', sind zwar vorhanden, doch fallen diese nur marginal ins Gewicht. Im Opener singt HEATHCLIFF noch süffisant: "If You Hate This Track, Skip To The Next One". Das kann man machen, sollte man bei dieser Scheibe aber nicht tun. Sie bietet durchgängig über alle elf Tracks, was man an dieser Musikrichtung liebt und leitet somit - für mich - den Übergang in die wärmeren Jahreszeiten perfekt ein.