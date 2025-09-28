Kalt? Mitnichten! Die Flamme brennt nach wie vor.

Im Jahr 2005 hat Oliver Hartmann unter dem Bandnamen HARTMANN sein Debüt-Album "Out In The Cold" veröffentlicht. Jetzt, zum 20-jähriges HARTMANN Bestehen, gibt es ein neues Album mit dem passenden Titel "Twenty Times Colder", das uns einmal mehr guten, klassischen Melodic Rock bietet.



Auch wenn Oliver Hartmann sich in vielen anderen Projekten einen Namen gemacht hat, insbesondere natürlich bei AVANTASIA oder bei PINK FLOYD-Tribute-Bands (viele Jahre bei ECHOES, mittlerweile bei PULSE), findet er doch immer wieder Zeit, eigene Solo-Alben zu veröffentlichen. Das letzte Album, das mich auch schon entsprechend beeindruckt hat, war "Get Over It" aus dem Jahr 2022.



Eröffnet wird "Twenty Times Colder" mit dem Titeltrack, der gleich richtig gut ins Ohr geht. Eine Textzeile lautet: "Twenty times colder, but the flame is still alive". Ja, die Flamme brennt nach wie vor! Weiter geht es mit dem groovenden 'No One But You', das bei mir auch mit eingängigem Drumming punktet. Natürlich darf die hervorragende Gitarrenarbeit nicht unterschlagen werden. Aber das versteht sich beim kompletten Werk ja eigentlich von selbst. Ein Stück, bei dem man nicht ruhig sitzen bleiben kann.



'This Heart' rockt etwas ruhiger vor sich hin, hat einen tollen Refrain und wird live vermutlich durch die Oh-Oh-Oh-Abschnitte gut abgehen. Mit 'Alone' gibt es die erste Ballade, deren Anfang mich an 'Nights In White Satin' erinnert. Superschön und mit einem Oliver Hartmann, der auch stimmlich voll und ganz überzeugt - eigentlich eher schon begeistert. Leicht orientalisches Flair weist 'Just Fly' auf, das sich schnell im Ohr festsetzt und mit seiner Keyboardlinie einen leichten DEEP PURPLE-Touch hat, mich aber auch irgendwie an den Film "Dune" erinnert.



Es folgt mit 'Don't Cry' die gefühlvolle nächste Ballade, wieder ganz hervorragend von Oliver interpretiert. Und diese Gitarrenarbeit! Auf das eingängige 'Someone Like You' folgt das ruhige 'The Time Of Your Life', bevor sich mit 'Valentine's Day' wieder ein melodisch-flotter Rocker im Ohr festsetzt. Ein Song, der mir besonders gut gefällt. Mit ruhigen, balladesken Tönen bereitet uns 'Heart Over Mind' auf die letzte Ballade der Platte vor: 'Remember Me'. Akustische, leise, folkige Töne, dazwischen ein paar Pipes und ein Oliver Hartmann, der diesen Song mit soviel Gefühl vorträgt, dass die Gänsehaut gar nicht mehr weichen will. Irgendwann setzt die restliche Band ein und verleiht dem Stück einen weiteren musikalischen Höhepunkt. Am Ende wird es wieder akustisch und ganz zum Schluss klingt 'Remember Me' orchestral aus. Für mich der bewegendste Track auf "Twenty Times Colder".



HARTMANN hat mit der neuen Platte ein wunderbares Jubiläumsalbum veröffentlicht, das zumindest mich ganz und gar nicht kalt lässt. Mal flott, mal gefühlvoll, aber immer abwechslungsreich und wie immer hervorragend ausgearbeitet und produziert. Olivers charakteristischer Gesang kommt meiner Meinung nach hier noch besser zur Geltung, sein famoses Gitarrenspiel sowieso. Die Mitmusiker unterstützen jeden Song perfekt, ohne sich je "aufdringlich" in den Vordergrund zu spielen. "Twenty Times Colder" - ein weiteres charmantes Stück aus dem HARTMANN-Universum.



https://www.youtube.com/watch?v=tGILRzmzFaM