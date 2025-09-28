HARTMANN - Twenty Times Colder

Twenty Times Colder

Genre:
AOR / Melodic Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Pride & Joy Music
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Twenty Times Colder
    2. No One But You
    3. This Heart
    4. Alone
    5. Just Fly
    6. Don't Cry
    7. Someone Like You
    8. The Time Of Your Life
    9. Valentine's Day
    10. Heart Over Mind
    11. Remember Me

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

