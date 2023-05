Auch nach zwanzig Jahren stehen die Herzen noch immer in Flammen.

Ach ja, die Zeit rast, aber ich kann mich noch genau erinnern, als ich zum ersten Mal 'Hearts On Fire' als Videoclip bei VIVA (?) gesehen habe. Wir lagen dann auf der Lauer, denn Videorekorder immer starklar, um den Clip aufzunehmen. Ja, es hat sich alles etwas gewandelt, was sich allerdings nicht geändert hat, ist die Musik, die mich jetzt schon so lange begleitet und die ich nach wie vor gerne höre. Meine Lieblingsstücke von HAMMERFALL gehen immer, viele von ihnen sind natürlich auch auf "Crimson Thunder" vertreten und somit auch auf der "20 Year Anniversary Edition". Ich habe mir jetzt nicht jeden Song daraufhin angehört, was genau durch das neue Remixing und Remastering anders klingt, auf jeden Fall kommen die Tracks druckvoll auf die Ohren.



Auch muss man über die Platte sowieso keine Worte mehr verlieren. War sie vor zwanzig Jahren schon "der Hammer", so hat sich daran natürlich nichts geändert. Inzwischen ist allerdings die Hitauswahl bei HAMMERFALL so groß, dass es schwierig wird, alles, was des Zuschauers Herz begehrt, in der Live-Setliste unterzubringen. Was aber unter keinen Umständen fehlen darf, ist die heimliche Bandhymne "Hearts On Fire". Ohne die darf kein Konzert enden!



Was erwartet uns sonst noch bei dieser Jubiläumsausgabe? Von sieben Songs gibt es Demoversionen, "pre-production" genannt. Wer, so wie ich, an solchen Dingen Spaß hat, dem wird das sicher gefallen. Es hört sich manchmal schon spannend an, was sich dann bei der eigentlichen Produktion geändert hat. Interessant sind auch die Gesangslinien von Joacim. Mehr als interessant ist allerdings die Version von 'Hearts On Fire', ich würde sie mal als sehr speziell bezeichnen. Ohne despektierlich sein zu wollen, aber ich habe mich komplett vor Lachen gekringelt. Ich würde das eher als Testphase oder Demo bezeichnen, nicht als "pre-production". Ich kann auch nicht wirklich nachvollziehen, wer genau in diesem Fall den Gesang beigesteuert hat, es ist auf jeden Fall sehr schräg. Sorry, Jungs, anders kann ich das nicht ausdrücken. Spaß macht es aber trotzdem.



Danach folgen noch drei Akustik-Live-Versionen von Songs, die allerdings nichts mit "Crimson Thunder" zu tun haben: 'Heeding The Call', vom 1998er Album "Legacy Of Kings", 'Steel Meets Steel', von "Glory To The Brave" (1997) und 'Renegade', natürlich von "Renegade" (2000). Tolles Live-Feeling, das offenbar nicht nur der Band so richtig Spaß macht und mich auch sehr begeistert hat! Man kann sich der Superstimmung nicht entziehen und zuhause hört ja auch niemand mein lautstarkes Mitgrölen.



Zum Abschluss gibt es noch ein gut sechsminütiges 'Crimson-Thunder-Medley', das verschiedene Songs instrumental anspielt, bevor Joacim Cans bei 'Riders Of The Storm' und 'Crimson Thunder' loslegt. Auch hier ist im Hintergrund ein sehr lautstarkes Publikum zu hören. Da ich selbst schon bei vielen HAMMERFALL-Konzerten war, kann ich dieses Feeling und die Stimmung gut nachvollziehen.



Das Komplett-Package der "Crimson Thunder 20 Year Anniversary Edition" besteht aus drei CDs und einem 60-seitigem Booklet, unter anderem mit Anmerkungen der Band. Auf den CDs gibt es das Remixed & Remastered "Crimson Thunder Album", inkl. Pre-Production- und Acoustic Live-Tracks, sowie das bisher unveröffentlichte 'Crimson Thunder Medley'. Ebenfalls auf den CDs ist das "One Crimson Night Live" Album zu finden, das zusätzlich zur Live-DVD von 2003 mit drei Live-Bonustracks aufwartet: 'The Dragon Lies Bleeding', 'Stronger Than All' und 'A Legend Reborn'. Zum Booklet kann ich leider nichts sagen, das lag mir nicht vor, ebenso wenig wie die Live-CD von "One Crimson Night Live". Aber als ordentlicher Fan habe ich natürlich die 2003er DVD davon im Schrank stehen und mir diese direkt noch einmal angesehen.



Für den Fan, der gerne alles komplett haben möchte, ist es die Edition eine schöne Sache. Wer aber vielleicht erst jetzt sein Herz für die Schweden entdeckt hat, ist mit dem Package bestens bedient. Wie ich schon geschrieben habe: HAMMERFALL geht immer!