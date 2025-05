A Lesson in Violence!

Eine Platte zum fünften Jubiläum noch einmal neu aufzulegen, macht in der Regel nicht viel Sinn, zumal die Eindrücke noch halbwegs frisch sein dürften und "Violence", seinerzeit via Pure Steel Records in die Läden gestellt, auch nicht mit dem 'Sold Out'-Sticker bestückt ist. Allerdings war es den hiesigen Thrashern ein klares Anliegen, ihren letzten Silberling auch in einer besonderen Vinyl-Version anzupreisen, und da eignen sich die Feierlichkeiten zur halben Dekade sicherlich ganz gut - zumal die LP-Version von "Violence" zwei Bonustracks beinhaltet, die bisher noch nicht den Weg auf einen offiziellen Release gefunden haben.

Inhaltlich richtet sich die Platte ganz klar an Liebhaber der ersten Bay-Area-Welle, sprich Good Friendly Violent Fun ist an der Tagesordnung, und das sowohl in den groovigen Riffs als auch in den ziemlich aggressiven Shouts, die sich über Songs wie 'Burn The Rapist' und 'Revuelta' verteilen. Das zweiteilige 'Justice' bringt ein paar anständige Midtempo-Breaks, 'My Name Is Violence' sorgt mit höherer Geschwindigkeit dafür, dass der Titel ernst genommen werden darf, und mit 'MK Ultra' und 'To Those About To Die' hat die Band auch auf der Zielstrecke genügend Argumente, um die EXODUS-Fangemeinde umgehend mitzureißen. Mehr muss an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht gesagt werden.

Vielleicht agiert GRINDPAD nicht ganz so ungestüm wie der Holt-Clan, vielleicht ist die Produktion an manchen Enden auch nicht so rau wie auf den frühen Meilensteinen aus dem Großraum San Francisco, aber wenn es ums Songwriting und vor alem um die Performance geht, muss sich "Violence" auf keinen Fall vor den offenkundigen Vorbildern verstecken und bringt über die gesamte Distanz eine Menge Freude. Mit dem witzigen 'X-Mas Mosh' und dem straighten 'Celaphopod Idolator' gibt es dan auch lohnenswerte Extras, die selbst Eigentümer der CD-Fassung noch mal zum Nachdenken bringen könnten, hier auch ins Vinyl zu investieren. GRINDPAD steht für richtig coole, groovigen Thrash Metal, und "Violence" gibt der Truppe eine klare Signatur, mit der sich auch mit Blick für die Zukunft definitiv arbeiten lässt!