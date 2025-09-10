GREEN CARNATION - A Dark Poem Part I: The Shores Of Melancholia

A Dark Poem Part I: The Shores Of Melancholia

Mehr über Green Carnation

Genre:
Epic Metal / Heavy Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Season Of Mist
Release:
05.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. As Silence Took You
    2. In Your paradise
    3. Me, My Enemy
    4. The Slave That You Are
    5. The Shores Of Melancholia
    6. Too Close To The Flame

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

