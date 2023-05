Interessanter Mix aus Doom, Death und Progressive Rock.

21 Jahre nach ihrer Gründung bringen die vier norwegischen Spaßköppe ihr viertes Album raus, das auf den Namen "Et Lokalsamfunn I Sorg" hört und im Gegensatz zu den drei Vorgänger, die in englischer Sprache abgefasst sind, komplett in der Muttersprache der Mitglieder gehalten ist. Darüberhinaus findet sich musikalisch ein stilistisches Allerlei auf dem Langspieler, was die Sache für mich, als jemand, der sich hiervor noch nicht mit GOAT THE HEAD beschäftigt hat, ziemlich spannend machte. So las ich im Vorfeld in einigen kurzen Biographien zur Band, dass sie dem Death Metal frönten, mit der Einschränkung, dass sie ihren Stil selbst als Cave Metal bezeichneten. Schnell kam da die Verbindung zu Krachkombos wie CAVEMAN CULT auf, wobei sich dann direkt beim ersten Durchlauf dieser Gedanke in Luft auflöste.



Als reinen Death Metal kann man das auch nicht mehr bezeichnen, was das Quartett hier fabriziert. Vielmehr baut man hier auf ein Doom-Metal-Grundgerüst und fügt dann darauf einige Steine anderer Stile. So gehen 'Tornado Og Oljesøl''und 'Faansmakt' aufgrund ihrer Geschwindigkeit noch am ehesten als Todesbleimaterial durch, während, davon abgesehen, auch viele Einflüsse aus dem Progressive Rock der Siebziger eingebaut werden, was sich an den oft eingesetzten Orgelklängen zeigt, die zum Beispiel bei 'Kustus' (für mich das Highlight des Albums) die Grundlage für eine superbe Hookline sind. Des Weiteren finden sich hier und da auch folkige Melodien und auch epische, breitwandige Momente haben ihren Platz auf diesem Langspieler.



Wichtig zu erwähnen ist, dass der Gesang fast durchgehend gegrowlt und nur selten durch Chöre unterbrochen wird, was meiner Meinung nach das Dargebotene nur noch kraftvoller wirken lässt, für den einen oder anderen aber ein Grund wäre, den Ziegenkopf links liegen zu lassen.



Mich jedenfalls hat "Et Lokalsamfunn I Sorg" stark positiv überrascht, gerade weil Doom Metal nicht wirklich meine Baustelle ist, hier aber äußerst ansprechend dargeboten und mit spannenden Elementen angereichert wird.