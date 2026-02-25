GLORIOUS BANKROBBERS - Intruder

Intruder

Mehr über Glorious Bankrobbers

Genre:
Hardrock / Sleazerock
∅-Note:
7.50
Label:
Wild Kingdom Records
Release:
27.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Intruder
    2. We Can Go Higher
    3. Rollin' In Hollywood
    4. Rabbit Hole
    5. Come Rain Come Shine
    6. Black Jonas
    7. Ready For The Good Times
    8. Down
    9. Vampire
    10. You Let The Devil In
    11. Jane
    12. Starstriped Western Boots

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

