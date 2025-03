Vorporgrammierter Erfolg?

Seit ziemlich genau zehn Jahren ist GIOVANNIE AND THE HIRED GUNS bereits im Geschäft, hat in dieser Zeit aber noch nicht sonderlich viel Zählbares bewerkstelligen können. So lautete der erste Eindruck zum neuen Album der texanischen Alternative-Rocker. Die Feststellung, dass der letzte Longplayer in den heimischen Alternative-Charts jedoch durch die Decke gegangen ist, führt allerdings noch einmal zu einer Relativierung dieser Erkenntnis, bedeutet aber nicht im gleichen Maße, dass "Quitter" sich hier auch überregional anschließen wird. Denn die sehr Mainstream-angedockte Performance, das relativ radiotaugliche Songwriting und die wenig spektakuläre Performance sind nun keine Indizien dafür, dass GIOVANNIE AND THE HIRED GUNS sich kreativ zu überschlagen gedenkt. De facto geschieht dies das dann auch auf dem neuen Album nicht.



So gibt es ganz nette Rocksongs, wie 'Good Day' und 'Cheap Tequila', einen kurzen Rap-Exkurs mit leichter HOLLYWOOD UNDEAD-Note in 'Talk Dirty', einen Haufen Standardisiertes wie 'Quitter' und 'Pineapple Sunshine'. Zuletzt sind da auch ein paar balladeske Noten, die aber manchmal so stark erzwungen erscheinen, als wolle man hier den vorprogrammierten Erfolg schon ins Visier nehmen, ohne dabei noch einmal kreative Winkelzüge zu unternehmen, die 'Quitter" auch nur ein bisschen aus der Masse herausstechen ließen. Das geht völlig in Ordnung, nicht zuletzt deshalb, weil die Band relativ abwechslungsreich zu Werke geht und sich nicht nur hier vom ähnlichen Aspiranten wie NICKELBACK abgrenzen kann.



Doch auf Dauer wird es dann zunehmend langweiliger, weil GIOVANNIE AND THE HIRED GUNS keine Wagnisse eingeht und eigentlich alles aufgezeichnet hat, was mit genügend Airplay versehen werden könnte. Das kann und will ich nicht verurteilen, weil die Songs per se nicht schlecht sind, aber den Wunsch nach begeistertem Support mag ich auch nicht erfüllen, weil "Quitter" letzten Endes zu berechnend ist. Kann man sich anhören, kann man aber auch sein lassen, ohne etwas Spezielles zu verpassen!