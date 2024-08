Rite Here, Rite Now (Original Motion Picture Soundtrack)

Tolles Begleitwerk zum Konzertfilm!

Das Superstar-Dasein haben die Musiker von GHOST und besonders ihr Frontmann Tobias Forge inzwischen längst verinnerlicht. Die Band ist nicht nur auf europäischem Boden eine etablierte Größe geworden, sondern hat auch in den Vereinigten Staaten eine immense Fanbase aufbauen können, die dem schwedischen Bühnenpriester und seiner Gefolgschaft blind überall dorthin folgen, wo seine neuen Ideen ihn gerade hinführen. Offensichtlich ist die Truppe auch von Seiten ihres Managements bis dato sehr gut beraten worden, geht jeden Schritt mit Bedacht, kann sich infolge dessen aber auch problemlos erlauben, sich stilistisch immer wieder sehr weit von den eigentlichen Ursprüngen hinweg zu bewegen und sich musikalisch neu zu erproben. Denn egal was Papa Emeritus anpackt - seine Fans sind und bleiben an seiner Seite.

Dass hinter GHOST letztendlich aber mehr steckt, als eine klischeebetonte Selbstinszenierung, kann die Band bei ihren Gigs immer wieder nachhaltig belegen. So passt es einfach gut ins Bild, dass die Skandinavier kürzlich ihren Konzertfilm "Rite Here, Rite Now" in die Lichtspielhäuser gebracht und die Magie ihrer Live-Shows auch denjenigen nahegebracht haben, die bis hierhin noch nicht die Chance hatten, Forge und Co. in Aktion zu erleben. Passend dazu gibt es nun auch den Soundtrack, der sich als zusammengeschnittenes Live-Album genauso gut vermarkten lässt wie der Streifen an sich - der aber auch für alle Zweifler darlegt, dass GHOST auf der Bühne ein echtes Hardrock-Feuerwerk abbrennt. Die Band hat im Laufe der Jahre reichlich Hits gesammelt, die auch lautstark aus dem Publikum begleitet werden; Forge hat sich ohnehin längst zu einem richtig guten Entertainer entwickelt, und auch als Sänger ist der gute Mann extrem gewachsen, wie sich vor allem in den melodischen Numemrn (hier ist natürlich 'Square Hammer' einmal mehr zu erwähnen) noch einmal ganz klar zeigt.

Aus diesem Grund ist "Rite Here, Rite Now" gleich in mehrerlei Hinsicht sehr wertvoll: Das Live-Album dient als richtig gute Einstiegsdroge in die Welt der Schweden, weil hier wirklich jeder Hit Berücksichtigung findet und man eine sehr gute Übersicht über das bisherige Schaffen erhält. Andererseits sind aber auch Fans hier wirklich belohnt, weil sie mit einer überzeugenden Performance und eben einer Hit-Show auf höchstem Niveau beglückt werden. Als Bonus, das darf nicht unerwähnt bleiben, hat GHOST mit 'The Future Is A Foreign Land' noch einen ungewöhnlich Track hinzugefügt, der als Soundtrack zu manchem 60s-Western sicherlich prima funktioniert hätte. Eine neue Ausrichtung also wieder? Man wird sehen.