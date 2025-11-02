Intensität und Gänsehaut.

Ist das Leben tatsächlich von Schicksal und sich wiederholenden Zufällen geprägt? Oder sind bestimmte Abläufe grundsätzlich schon vorprogrammiert, weil man womöglich in die gleichen Fettnäpfchen tritt und seine Haltung nicht so weit anpassen kann, dass Veränderung und Entwicklung ein dynamischer Prozess bleibt? Diesen und weiteren Fragen gehen die norwegischen Prog-Götter von GAZPACHO auf ihrem aktuellen Longplayer nach und melden sich nach fünfjähriger Pause mehr als nur eindrucksvoll aus dem Studio zurück.



Seit vielen Jahren läuft die Band immer wieder unter dem Radar durch, hat zwar eine treue Fangemeinde aufbauen, den Sprung in den Superstar-Kosmos aber aus nicht näher ersichtlichen Gründen nie bewältigen können. Ob "Magic 8-Ball" hier ein inneres Bedürfnis endgültig befriedigen wird, bleibt abzuwarten. Verdient hätten die Nordmänner es längst, aber das steht dann auch auf einem anderen Blatt.



Mit einem relativ schweren Konzept ausgerüstet geht es nun in die nächste Traumreise, die GAZPACHO wieder in alle Regionen des modernen Progs führt, manchmal aber auch weit zurück in eine Zeit, als GENESIS und YES noch in den Kinderschuhen steckten. Eine ganze Reihe von stimmungsvollen Retro-Sounds zeichnet das neue Album und dessen Atmosphäre aus, geprägt von manchmal spacigen, manchmal jedoch auch sehr eindringlichen Keyboard-Sounds, die verschiedenste Emotionen freisetzen und doch immer wieder den Bogen zu den Leitfragen von "Magic 8-Ball" spannen.



Der philosophische Charakter ist auch in der finalen Vertonung jederzeit greifbar, auch wenn sich die Band im Titelsong mal kurz löst und einen sehr lebendigen Rocksong einstreut, der für ein wenig Auflockerung sorgt. Doch die bisweilen melancholischen Melodien und dieser vergleichsweise düstere Unterton gehen selten verloren, das Storytelling wechselt immer wieder die Perspektive und beschreibt damit auch die kontrastreichen Stimmungen, und die wunderschönen Gesänge liefern ständig den zwingend erforderlichen Anker, der das gesamte Konstrukt zusammenhält. Das klingt im GAZPACHO-Kontext alles vertraut und bekannt, ist aber dennoch wieder anders und sehr frisch, zumal Lyrik und Musik hier eine tolle Symbiose eingehen, die bis zum letzten Ton Bestand hat.



Konzept, Sound und Output sind einmal mehr fantastisch, fast schon erwartungsgemäß. Und dennoch ist es immer wieder erstaunlich, wie die Norweger komplexe Themen in eine Harmonie bringen und dabei sogar etwas Einprägsames hinterlassen. "Magic 8-Ball" ist ein weiterer Hochkaräter im ausnahmslos grandiosen Katalog von GAZPACHO und eines der vielen Prog-Highlights der laufenden Saison.