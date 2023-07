Erinnerungen an gute Festivalzeiten.

An Live-Alben scheiden sich die Geister. Die einen lieben sie, für die anderen sind sie überflüssig wie ein Kropf. FREEDOM CALL veröffentlicht mit "The M.E.T.A.L Fest" eine CD, welche im vergangenen Jahr auf dem "Metalfest" in Pilsen und bei einem Konzert in Regensburg aufgenommen wurde.



Also Boxen aufgedreht und Geduld ist angesagt. Bevor es Happy Metal im Liveformat auf die Ohren gibt, ertönt zunächst mit 'The M.E.T.A.L. Fest' der gleichnamige Titeltrack des Albums. Der Song wurde in diesem Jahr im Studio aufgenommen und beschreibt die Stimmung der folgenden Live-Songs ziemlich genau: "Here we are and here we go, for a crazy, crazy, crazy Metal Party". Ein typischer FREEDOM CALL-Song mit eingängiger Melodie, der einfach gute Laune macht.



Los geht's mit dem Live-Erlebnis und sofort werden Erinnerungen wach. Ich hatte im letzten Jahr die Möglichkeit, FREEDOM CALL auf dem "Metalfest" im tschechischen Pilsen mal wieder einmal live zu erleben. Also ein Album nur für mich oder den Metalheads, die auf dem Festival waren? Mitnichten! Die Band um Sänger und Gründer Chris Bay legt hier eine Scheibe in den CD-Player, die vor Happy-Metal-Hymnen nur so strotzt. Nach einem Intro geht es los mit 'Union Of The Strong' vom 2014 veröffentlichten Album "Beyond". Die Live-Atmosphäre kommt von Anfang an sehr gut aus den Boxen, der Sound ist schön fett und ausgewogen. Auch ohne Bild vor den Augen spürt man, wie die Metalheads zu 'Tears Of Babylon' ("Legend Of The Shadowking", 2010) ordentlich in Wallung kommen.



Sehr angenehm ist, dass es zwischen den insgesamt 15 Live-Tracks keine Pausen gibt, so bleibt durch die fehlenden Fade-outs die Atmosphäre erhalten. Immer wieder hört man die Metalheads während der Songs laut mitsingen und klatschen. Chris gibt seine bekannten Ansagen von sich und ich bin wieder mittendrin im Konzert, möchte einfach nur mitschunkeln bei 'Sail Away', mitgrölen bei 'Metal Is For Everyone' und bei 'Warriors' die Pommesgabel in die Luft strecken. Das Album reißt mich einfach mit.



FREEDOM CALL hat mit diesem authentischen Live-Album vieles richtig gemacht. Man spielt eine starke Setlist voller Klassiker auf einem Festival und sorgt somit dafür, dass die Crowd ordentlich abgeht. Die Aufnahme wird ordentlich abgemischt und heraus kommt eine Scheibe, die nicht nur für Besucher des Festivals interessant ist. Powermetal-Fans sollten unbedingt reinhören!



Die Rezension bezieht sich auf die digitale Version der CD, das Digipack wird zusätzlich noch mit einer Blu-ray-Disc und einer DVD ausgeliefert. Diese enthalten Mitschnitte der beiden Konzerte sowie ein Roadmovie über die "70000 Tons Of Metal"-Kreuzfahrt, die FREEDOM CALL Ende Januar/Anfang Februar 2023 auf die Bahamas brachte.