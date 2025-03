Organische Beats, fehlende Power!

Die Tatsache, dass die Elektronik auf dem neuen Album von FRAU FLEISCHER wohldosiert ist und man in erster Linie das Zugpferd namens stampfende Gitarren bemüht, erleichtert den Zugang zu "We Are Not..." ungemein. Die französischen Newcomer haben sich im weitesten Sinne auf eine sehr organische Variante des Industrial Rock besonnen und unterlegen ihre Beats nahezu ausschließlich mit schmutzigen Grooves und Elementen, die man in etwas aggressiverer Form von MINISTRY und KILLING JOKE kennt. Einziger Wermutstropfen: An den Stellen, an denen FRAU FLEISCHER gerne auch mal etwas mehr Nachdruck in die Kompositionen und vor allem auch in das Shouting legen können, bleibt die Truppe noch so einiges schuldig.



Denn wo an der einen Stelle ganz ordentliche Stücke mit dezentem Hitpotenzial lauern, versteckt sich an anderer Stelle dann doch auch mal der schlichte Durchschnitt, weil die Franzosen vorrangig Standards herunterrattern und nicht immer den Mut aufbringen, ein paar experimentellere Improvisationen einzubauen. Dies mag sich zwar mit der eingangs getätigten Aussage zur minimierten Elektronik beißen, jedoch lässt "We Are Not..." oft genug auch Chancen liegen, mit ein bisschen mehr Punch zu pushen und einfach mit mehr Wucht Energie zu generieren. Die Produktion ist hier dann auch ein Thema, das in den Fokus rückt, weil das Volumen an manchen Stellen fehlt und gerade die etwas flotteren Parts nicht offensiv genug klingen. Dies ist anfangs noch kein Thema, doch je weiter die Scheibe fortschreitet, desto häufiger hat man den Eindruck, FRAU FLEISCHER müsste noch mal etwas kraftvoller auftreten - doch diesen Gefallen bleibt die Band bis zuletzt schuldig.



Insofern ist "We Are Not..." in der reinen Basis sicherlich eine ordentliche Industrial-Rock-Platte, die aber mangels fortschrittlicher Ideen und einem nicht ganz so hohen Energielevel noch nicht in Konkurrenz mit den großen Namen der Szene treten kann. Da das Ganze aber abwechlungsreich und teils auch sehr kontrastreich aufbereitet wird, sollten Liebhaber der Sparte mal reinlauschen - so schlecht, wie es im ersten Moment hier klingen mag, ist "We Are Not..." nämlich nicht!