Die ultimative Verrohung!

'We are FRANTIC AGGRESSOR, fuck you!' - mit dieser äußerst sympathischen Ansage starten die Jungs von FRANTIC AGGRESSOR in ihr zweites Album und definieren auch ganz klar ihre unverfrorene Haltung, die schon auf dem Vorgänger aus jedem Song herausstrahlte. Sechs Jahre nach "Land Mine Logic" haben die Ostberliner Rabauken einen neuen Hassbatzen zusammengestellt, dessen Attitüde genauso wenig modifiziert wurde wie der raue, unverfälschte Ansatz an puristischen Second-Wave-Black-Metal - und damit ist im Grunde genommen schon Entscheidendes gesagt.

Es gibt diese hohle Phrase, dass man bei bestimmten Namen oftmals genau weiß, was man bekommt, doch in diesem Fall trifft das den Nagel exakt auf den Kopf: "Extinction" serviert schwarzen Stahl auf seine räudigste Art und Weise, orientiert sich gerade in den rotzigsten Phasen gerne mal an CARPATHIAN FOREST und ganz alten DARK FUNERAL-Releases, hat hin und wieder auch den rockigen DARKTHRONE-Vibe verinnerlicht und knüppelt in den teilmelodischen Nummern wie 'Religion - Insurrection Of The Lesser' auch mal in Sphären der jungen SATYRICON-Veröffentlichungen, entwickelt dementsprechend aber auch nicht sonderlich viel Eigenes. Soll heißen: Die Einflüsse sind klar zu erkennen, doch genau daraus macht FRANTIC AGGRESSOR auch keinen Hehl. Denn wem kann man verübeln, dass er bei den Besten abschaut, gerade dann, wenn man qualitativ annähernd an deren Fertigkeiten heranreicht. Zwar sitzt auf dem neuen Album nicht jede Hymne, doch dieses permanente 'Fuck Off'-Gehabe (ohne dies konkret zu benennen oder lyrisch zu verwursten) in Kombination mit der rassigen Raserei, all das weckt schnell nostalgische Gefühle, eben weil es einfach gut gemacht ist.

Natürlich wird es auf der anderen Seite auch zahlreiche Nörgler geben, die den Jungs aus der Haupstadt zu viel Copy & Paste vorwerfen, doch daran muss sich die Band kaum stören, sind Stücke wie 'Technology - Harvest', 'Cosmos - Lightless Skies' und besagtes 'Religion - Insurrection Of The Lesser' Paradebeispiele für völlig verrohten, frostigen und entschlossenen Black Metal. Und mit solch starken Argumenten sollte die Band bei der Old-School-Gemeinde dann auch konsequent punkten können - verdient wäre es allemal, auch wenn die relativ lange Pause nach dem letzten Album eher suboptimal war. Aber das sei angesichts der krassen Geschosse von "Extinction" auch schnell wieder verzeihen!