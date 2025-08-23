FELL OMEN - Caelid Dog Summer

Caelid Dog Summer

Genre:
Black Metal
∅-Note:
6.50
Label:
True Cult Records
Release:
15.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Starscourge Phase One & Phase Two
    2. Northern Lights Bomb
    3. The Horrors Persist But So Does Steel
    4. Born To Siege
    5. Poise On Rune
    6. Calid Dog Summer
    7. The Fire Is Still Warm

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

