The Fatal Feast.

Da wühlt man sich durch dutzende Neuveröffentlichungen, haufenweise CDs und ist selbst gänzlich unentschlossen, womit man sich die kommenden Minuten beschallen lässt. Doch dann flattert, wie aus dem Nichts, noch ein klassisches Tape auf den Schreibtisch, man hat von FATAL COLLAPSE folgerichtig noch nie etwas gehört, da sich die Nordlichter erst 2022 zusammentaten und mit "Hell Is Here" ihren Einstand feiern. Ein Debüt also, das zumindest vom Artwork her ein wenig an MUNICIPAL WASTE und IRON REAGAN erinnert. Und siehe da, oh Wunder, so weit weg vom Crossover-Thrash von Übersee sind die vier Erstlingsstücke gar nicht.



Wir geben noch ein wenig Bay-Area-Vibe dazu, vermischen dies mit einer wuchtigen Note SACRED REICH, OVERKILL und NUCLEAR ASSAULT und schon wissen unsere erprobten Leser, dass "Hell Is Here" bei genau der richtigen Person gelandet ist: Bei mir. Selbst wenn ich allerdings nicht auf den wuchtigen, quirligen, dynamischen Thrash mit Schaum vor dem Mund stehen sollte, muss man den Herren – Marco an der Schießbude, Flo am Tieftöner, Riffmaschine Buddy und Niklas an den giftigen Vocals – doch eine durch und durch gute, abwechslungsreiche Duftmarke attestieren.



Erdiger Sound, Hummeln im Hintern wie im rasanten 'Feed Your Fear' und – hier ist das eröffnende 'One Of 86' das Paradestück – mit einem ordentlichen Groove versehen. Richtig, "Hell Is Here" ist abwechslungsreich und gerade deshalb ein kurzweiliges, vergnügliches Abrisskommando, das nach dem – wir können es ruhig so nennen – Highlight 'Torture' viel zu schnell am Ende angekommen ist. Daher, liebe Jungs, verfolgt bitte weiter diesen Weg, versucht nicht zu sehr auf die Großen der Szene zu schielen und glaubt an eure bandeigene Stärke. Denn diese ist auf jeden Fall vorhanden und macht "Hell Is Here" zu einem coolen Einstieg in die FATAL COLLAPSE-Welt.