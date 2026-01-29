Übergewichtige Nashörner im Angriffsstimmung.

Die Löninger Band FAT RHINO ist 2021 aus der Vorgängergruppe EL CAMINO hervorgegangen. Die Truppe setzt sich zusammen aus Jan D. an der Gitarre, André am Schlagzeug, sowie Dennis am Tieftöner und Jan B. der mit seiner angenehm tiefen und rauen Stimme die Gruppe vervollständigt. Musikalisch fühlt man sich im modernen Doom und Stoner Metal zuhause. Mit "Escape From A Smouldering Planet" präsentiert das Quartett nun sein Debütalbum.



Der erste Track 'Nashörn' stampft auch direkt los wie das titelgebende Tier im Angriffsmodus. Eine malmende, doomige und mittelschnelle Walze, die direkt die Gehörgänge attackiert. Im zweiten Track 'Fables' wird es dann zwischendurch ein wenig langsamer und getragener, dies täuscht allerdings, denn hinten raus wird denn doch das Tempo angezogen. Der groovende Nachfolger 'Battles' ist für mich ein echtes Highlight des Albums, geht der Refrain doch ordentlich ins Ohr und bleibt dort hängen. 'Crows And Ravens' ist ein eher getragener, ruhiger Track. Der zehnminüte Track 'Waters' wird dann zwischendurch sogar leicht psychedelisch. 'Treadmill' ist wieder solides Midtempo, wohingegen 'Revolve' dann wieder deutlich treibender ist. 'Red Sabbath' ist ein weiterer Höhepunkt des Albums. 'Rider' geht ebenfalls gut rein und, im Vergleich mit den anderen Liedern, auch durchaus schnell. In 'Apocalypse' wird kurz der Weltuntergang besungen und mit 'Commander' darf das Album dann auch ausklingen. Die Produktion ist modern und druckvoll.



"Escape From A Smouldering Planet" ist ein mehr als solides erstes Album, das trotz einiger Highlights, über kleinere Längen verfügt. So könnte hier und da das Songwriting durchaus zwingender sein und die Songs ein wenig mehr Alleinstellungsmerkmale vertragen. Wenn man an diese kleinen Schwachstellen in Zukunft arbeitet, bin ich gespannt was von FAT RHINO in Zukunft noch zu erwarten ist. Genrefans können definitiv ein Ohr risikieren.