Kult? Legende? Nun, keine Spur davon!

ETERNAL DARKNESS wurde bereits 1990 im schwedischen Eskilstuna gegründet und machte zu Hochzeiten des skandinavischen Death Metals mit drei Demos auf sich aufmerksam. Das Quintett konnte schließlich eine weitere EP veröffentlichen, sich gegen die immense Welle heimischer Extreme-Metal-Acts aber nie wirklich durchsetzen, verschwand schließlich wieder in der Versenkung und löste sich vorzeitig auf. Anno 2006 erschien noch eine Compilation mit dem gesamten alten Stoff, doch zu einer weiteren Zusammenarbeit konnte sich die Band erst vor sechs Jahren wieder entschließen, verbrachte aber eben diese Zeit, um endlich an der ersten Full-Length zu arbeiten, die dieser Tage das Licht der Welt erblickt.

Wer nun jedoch einen gewissen Kult erwartet, muss leider enttäuscht werden, denn auch wenn die Riffs extrem tief gestimmt sind und teilweise tatsächlich wie in den frühen Neunzigern klingen, ist das Songmaterial des selbstbetitelten Debüts eher zäh und behäbig arrangiert, schleppt sich mehr schlecht als recht durch acht meist durchschnittliche Songs und kann auch auf atmosphärischer Basis keine Glanzpunkte setzen - und dabei hat die Band wahrlich genügend Zeit gehabt, an ihren frischen Kompositionen zu feilen. Doch die Mixtur aus derbem Todesblei und finsterem Doom will von Anfang an nicht zünden, weil die gesamte Instrumentalarbeit lediglich urtypischen Standards folgt und auch die biederen Growls nie so recht in Fahrt kommen. Hinzu kommt, dass die Band den Fluss der Songs selber immer wieder unterbricht, zum Beispiel durch ein unnötiges Instrumental wie 'Funeral', das sich ebenso mager präsentiert wie weite Teile des restlichen Albums. Mit 'When Life Ends' hat die Truppe nur einen einzigen Vorzeige-Song am Start, der sicher nicht ausreichend wird, um ETERNAL DARKNESS nach dreieinhalb Dekaden doch noch auf einem zentralen Punkt der Elchtod-Landkarte zu positionieren. Und das haben sich die Herren sicher anders vorgestellt.

Für eine Underground-Legende bringt ETERNAL DARKNESS leider zu wenig Substanz mit, und trotz des immens rohen Sounds ist die neue Scheibe leider kein Werk der Must-Have-Kategorie. Im Gegenteil: "Eternal Darkness" ist definitiv verzichtbar.