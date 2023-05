"Comeback" auf hohem Niveau!

Das sechste Studioalbum der Schweden ENFORCER habe sicher nicht nur ich ungeduldig erwartet. "Nostalgia" heißt der neue Trip, der mit einem wirklich grandiosen Artwork aufwartet. Nach dem etwas Glam-/AOR-lastigen Vorgänger "Zenith", der teilweise zu Unrecht etwas verrissen wurde, kehrt hier, so viel sei schon versprochen, die Speed-Schiene wieder zurück, und das ist natürlich auch gut so.

Irgendwo zwischen Speed Metal und NWoTHM bewegt sich dieses mit 41 Minuten in einer guten Länge befindliche Album, und es schließt für mich schon relativ nahtlos an die Werke früherer Jahre an. Die ganz hohen Screams der ersten beiden Alben kehren nicht zurück - ich kann damit allerdings gut leben. Die Vorabsingle 'Nostalgia' ist sehr untypisch gewesen, da sie eher eine balladeske, fast epische Nummer ist. Ich denke sofort eher an die Hits, die sich mir mittlerweile eingebrannt haben, wie den Opener 'Unshackle Me', 'White Lights In The USA' oder When The Thunder Roars (Crossfire)'. Hier gibt es nämlich eine super Produktion, transparent und mit Druck, aber ohne sterile Verpackung. Hier gibt es wunderbare Jungfrauen-Gitarrenarbeit, feine Screams (wenn auch etwas tiefer als früher), schöne Geschwindigkeitsabfahrten - letztlich also alles, was ich bei ENFORCER seit 15 Jahren liebe! Könnt ihr euch vorstellen, dass die Jungs das schon seit 15 Jahren machen? Ich finde das gerade total krass! "New Wave of True Heavy Metal" wird der Sache da jedenfalls nicht mehr gerecht. ENFORCER ist eine etablierte Größe, die zurecht kleinere Festivals als Headliner anführt. Auch die neuen Songs werden problemlos die Hallen zum Kochen bringen.

Manche werden sicher von einem speedigen Comeback sprechen, aber eigentlich ist das Quatsch, denn die Band war nie weg, und "Zenith" fiel auch nie total aus dem Rahmen. Ein Song wie 'Heartbeats' knüpft auch eher an den Vorgänger an, aber ich finde das gar nicht schlimm. Zwischen den Speed-Abfahrten tut etwas zünftiger Hard Rock zwischen BON JOVI, TWISTED SISTER und SAXON nicht weh, sondern gut. Ich bin jedenfalls hochzufrieden mit der neuen Scheibe und denke, dass Fans der Band nichts falsch machen können.

Anspieltips: Unshackle Me, White Lights In The USA, When The Thunder Roars (Crossfire).