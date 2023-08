Volldampf auf die nächsten 20!

Sicher, die eine oder andere Kostprobe EISBRECHERs ging auch an mir nicht vorbei. Doch als ich im Sommer 2016 – welch schöne Zeit! – die Jungs um Wesselskys Alex auf dem Rockfels-Festival gesehen habe, war ich schon tief beeindruckt ob ihrer Show und der konsequenten Mixtur aus Rock- und Elektro-Musik, harten Riffs und deutschsprachigen Texten. Ich möchte mich nun nicht als beinharten Fan bezeichnen, doch verfolge ich die Fürstenfeldbrucker doch gerne und erfreue mich an neuen Veröffentlichungen.

Ganz so neu sind die Songs auf "Es bleibt kalt" zwar nicht, geht EISBRECHER den Weg, bei runden und halbrunden Jubiläen eine schmucke Best-Of-Geschichte an den Mann zu bringen, nahtlos fort. Das ist in den Folgejahren vorhersehbar wie die Gezeiten, doch aktuell platzt "Es bleibt kalt" genau aus diesem Grunde aus allen Nähten. So versammeln sich auf zwei Rundlingen und insgesamt 160 Minuten insgesamt 40 Hits und Raritäten – darunter das sehr hörenswerte 'Wir sind Gold', das bislang nur als spezielle Promo-CD und auf der US-Version des 2017er Albums "Sturmfahrt" zu finden war. Alexx und Co. nehmen das Wort "Rarität" also genau

Aus stolzen 20 Jahren Bandgeschichte schöpfen die EISBRECHER-Jungs also aus den Vollen, unterteilen die beiden CDs in die Abschnitte "2003 – 2013" sowie "2013 – 2023" und werfen die Chronologie hierbei recht spielfreudig über Bord: Auf das Jahr 2000 folgt 2010, daraufhin eine 2018er Version des 2004er Songs 'Schwarze Witwe', ehe mit 'This Is Deutsch' wieder ein Song des 2008er "Sünde"-Album folgt und man so einen kunterbunten, aber stets nach EISBRECHER schreienden Querschnitt vor den Latz geknallt bekommt.

Am Ende bleibt "Es bleibt kalt" als äußerst üppige Rundumschau aus 20 Jahren EISBRECHER mit insgesamt acht Alben und einem Cover-Album, das vor allem für diejenigen von großem Interesse sein wird, die die eine oder andere Lücke in der Band-Diskografie zu beklagen haben. Ob Die-Hard-Fans hier auch zugreifen müssen, bleibt jedem selbst überlassen. Eine schöne Reise auf dem musikalischen EISBRECHER ist "Es bleibt kalt" aber so oder so geworden.