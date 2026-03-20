EGREGORE - It Echoes In The Wild

It Echoes In The Wild

Mehr über Egregore

Genre:
Death Metal / Black Metal
∅-Note:
9.00
Label:
20 Buck Spin
Release:
20.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Cast Adrift
    2. Voice Of The West Wind
    3. Stair Into The Vortex
    4. Craven Acts Of Desperate Men
    5. From the Yawning Crevasse Shrieks A Transmorphic Gale
    6. Corsairs Of The Daath Gulf
    7. Nightmare Cartographer
    8. Six Doors Guard The Original Knowledges
    9. Servants Of The Second Death
    10. It Echoes In The Wild

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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