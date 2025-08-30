Kunst - immer noch!

Als die Jungs von EDEN CIRCUS anno 2014 ihren ersten Aufschlag mit "Marula" wagten, durfte man der Post/Prog-Rock-Combo aus der Hansestadt durchaus eine verheißungsvolle Zukunft prognostizieren, schließlich war ihr teilweise an PORCUPINE TREE angelehnter, insgeheim aber noch etwas komplexerer Sound durchaus mit jener Frische gesegnet, die der seinerzeit etwas stagnierende Modern Prog zwingend benötigte. Leider haben die Hamburger Musiker seither nur noch sporadisch an neuen Songs gearbeitet und erst Ende des letzten Jahres wieder einige digitale Singles veröffentlicht, die sich nun allesamt auch auf dem zweiten Longplayer wiederfinden.



Soundtechnisch hat sich in der Zwischenzeit insofern einiges verändert, dass die Gitarren einen deutlicheren Grunge-Touch bekommen haben und der Seattle-Einfluss den zehn neuen Nummern weitaus markanter in den Knochen steckt als noch auf dem Debüt. Gerade zu Beginn entpuppt sich das teils recht verträumte Songmaterial als klare Hommage an die Gründerväter des erfolgreichen 90er-Trademarkklangs. Jedoch sollte man sich davon nicht in die Irre führen laassen, denn spätestens in Nummern wie 'Agnostic Apology' und 'Vanquished' zaubert EDEN CIRCUS wieder in bewährter Post-Rock-Manier, jongliert mit sehr unterschiedlichen, manchmal eher düsteren Stimmungen und nimmt man auch jenen melancholischen Faden wieder auf, mit dem die Band vor elf Jahren in die Gefühlswelten ihrer Hörerschaft eingedrungen ist. Mehrstimmige Gesänge hinterlassen erneut eine sehr klare, unverkennbare Signatur, die elegante Rhythmusarbeit erarbeitet sich Stück für Stück größeren Respekt, und wenn dann auch die ersten Melodiebögen zu wunderbaren Hooklines umgeformt werden, kennt die Begeisterung erneut keine Grenzen - das ist einfach mitreißend, bewegend, ja einfach toll!



Hinzu kommt, dass EDEN CIRCUS immer mehr Spannung aufbaut, die Dynamik etwas Extravagantes hinzuaddiert, ohne dass die Songs dabei die Bodenhaftung verlieren. Es bleibt emotional, es rockt gewaltig, vor allem aber schärft die Truppe den eigenständigen Charakter ihres Materials noch mal nachhaltig und erzielt durchgängig tolle Resultate - wenn auch mit einer sehr, sehr langen Verzögerung. Daher bleibt zu hoffen, dass die neue Scheibe Auftrieb gibt und EDEN CIRCUS künftig auch beständiger aarbeiten wird - so lange Pausen bei solch tollen Releases sind nämlich schier unerträglich!