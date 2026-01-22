DREAM PORTALS - Lights Of Winter

Lights Of Winter

Genre:
Doom Metal / Gothic
∅-Note:
8.50
Label:
Eigenproduktion / Eigenvertrieb
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Lights Of Winter
    2. Your Crown
    3. The Fall
    4. This Peaceful Place
    5. Autumn Is Calm
    6. Remorse
    7. Home Of Glass
    8. Returning Home
    9. Lights Of Winter Reprise

