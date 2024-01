Wenn die Götter im eigenen Land regieren, attackiert man am besten direkt den Olymp.

Wäre bei VOIVOD irgendwann mal die Liebe für den technischen Death Metal durchgedrungen, hätte man den Kanadiern sicherlich einige Noten entlocken können, die heute auch bei DISSIMULATOR Einzug halten. Ob es lediglich an der Liebe zum gleichen Vaterland liegt, dass sich die beiden Acts bei der Erstellung von musikalischen Prototypen sehr nahe sind, bleibt bis auf weiteres im Reich der Spekulation, allerdings gibt es auch auf dem zweiten Album genügend Paralellen, die man vor allem zu schätzen lernen wird, wenn man das legendäre Original schon seit einigen Jahrzehnten verfolgt und sich immer mal wieder fragt, wann die eher drückenden Live-Performances irgendwann auch mal eine Verschiebung der Extreme nach sich ziehen wird.

Letztere muss man von VOIVOD womöglich nicht erwarten, allerdings gibt es genau aus diesem Grund auch Acts wie eben DISSIMULATOR, die mit erhöhtem technischen Anspruch ans Songwriting gehen, viele grundsätzliche Visionen der Vorreiter adaptieren, dem Ganzen dann aber doch noch den extremeren Knalleffekt hinzufügen. Auf "Lower From Resistance" brilliert die Band vor allem in flotteren Tempolagen, ballert gerne einmal ohne Unterlass ('Hyperline Underflow'), verliert dabei aber nie die Kontrolle, sondern führt die Songs immer wieder zur im Underground geliebten Techno-Thrash-Basis zurück und nimmt dabei offenkundig auch Acts wie ANACRUSIS und HADES in den Fokus, wenngleich auch in der etwas ruppigeren Todesblei-Ansicht, aus der heraus DISSIMULATOR die bedrohlichen Riffs an den Start bringt.

"Lower From Resistance" ist letztlich ein experimentelles Album, bei dem die Einflüsse nicht nur dezent durchschimmern, welches aber großen Wert darauf legt, eigene Wege zu gehen, und auch hier zeigen die Ahorn-Jungs, dass sie eine Menge auf dem Kasten haben. Spätestens im abschließenden Titelsong gibt es den absoluten technischen Overkill, progressiven Metal mit allen brachialen Nebenspielwiesen und dennoch kein wildes Einerlei, sondern präzise auf den Punkt gebrachtes Geballer mit Vorlieben für ein sehr großes Potpourri. VOIVOD-Fans dürfen daher auch nicht an dieser Platte vorbeischauen, aber auch Liebhaber komplexerer Thrash-Attacken mit leichter Neigung zum Death Metal machen absolut keinen Fehler, wenn sie DISSIMULATOR eine Chance geben. "Lower From Resistance" zahlt nämlich richtig fett zurücK!

Anspieltipps: Lower From Resistance, Warped, Hyperline Underflow