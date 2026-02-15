DISPYRIA - Redemption Part 1 - Twisted World

Redemption Part 1 - Twisted World

Genre:
Melodic Metal / Progressive Metal
∅-Note:
8.00
Label:
El Puerto Records
Release:
20.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. After Dawn
    2. I Am Nothing
    3. Master Of Mirrors
    4. The Revelation
    5. Father
    6. David's Nightmare
    7. The First Of Its Kind
    8. Light Of A Dream
    9. Red Requiem
    10. Twisted World

