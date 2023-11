Zweite Auflage einer noch recht jungen Black-Metal-Platte.

Aus welchem Grund das Debütalbum von DISMALIMERENCE nur drei jahre nach Erstveröffentlichung ein weiteres Mal als vermeintlicher Neuling ins Rennen geschickt wird, geht aus den bekannten Informationen nicht hervor. Ob es womöglich daran festzumachen ist, dass die Erstauflage vergriffen ist und daher eine Zweitpressung in allen gewünschten Formaten den Ausschlag gegeben hat, kann auch nicht in Erfahrung gebracht werden - sei's drum: Gerne berichten wir an dieser Stelle noch einmal über dieses Kleinod des amerikanischen Black Metals, welches grundsätzliche alle prägnanten Stilelemente in den Vordergrund stellt, die das Genre in Übersee von den europäischen Ursprüngen abgrenzt.



Zunächst einmal ist hierbei die spezielle Art und Weise, wie DISMALIMERENCE Atmosphäre kreiert ein zentraler Punkt. Statt sich auf Keyboardflächen und womöglich sogar symphonischen Backings einen epischen Teppich aufzubauen, setzt die Truppe ausschließlich auf verspielte Leads und nahezu hypnotische Arrangements, die an der Saitenfront erzeugt werden. "Tome: 1" basiert auf sich permanent wiederholenden, meist melodischen Fragmenten, die sich langsam aber mit steter Überzeugungskraft in die Ohrmuscheln fräsen und dabei auch einen mystischen Touch innehaben, den die Platte von der ersten Sekunde an um sich sammelt. Sei es nun in den flotten, manchmal gar heroisch aufgebauten Tracks, in den eher verhaltenen ruhigen Momenten oder schließlich in denjenigen Parts, in denen dezente Raserei (kein Widerspruch!) ein echtes Thema ist: Die Gitarren sind eindringlich im Sound verankert, die Leads strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, und da der progressive Anteil der Songs durch die verspielten Arrangements ebenfalls kontinuierlich wächst, muss man schon schnell auch von anspruchsvollem Hörerleben sprechen, das DISMALIMERENCE aber auch souverän bedient.



Wenn es am Ende überhaupt etwas zu kritisieren gibt, dann die dezent wässrige Produktion, die den Songs ein wenig von ihrer druckvollen Erscheinung nimmt und gelegentlich so klingt, wie die ersten Gehversuche nordischer Melodic-Black-Metal-Combos in den mittleren 90ern, bei denen die Mischung aus Aggressivität und Erhabenheit noch nicht ganz ausgewogen war (remember die ersten THYRFIONG-Releases). Doch dies ist nur ein kleiner Wermutstropfen, der einen durchweg überzeugenden Release nicht unterkriegen kann. "Tome: 1" ist auch drei Jahre nach Erstveröffentlichung ein Prunkstück amerikanischen Finster-Metals und daher sicherlich mit Recht noch einmal in die Rotation gekommen - hoffentlich mit gleichem Erfolg wie die Originalfassung!



Anspieltipps: Crimson Glow, Pragma