Richtig tolles Material auf einer viel zu kurzen EP.

Ziemlich schade, dass DISLIMN zum Auftakt der noch sehr jungen Laufbahn nur eine EP ins Rennen schickt. Die französische Combo um die faszinierende Frontdame Alix kreiert nämlich wunderschönen Art Rock mit einem dezent psychedelischen Twist, der sich irgendwo in den Umlaufbahnen von THE GATHERING und BLUES PILLS wiederfindet und in dieser Schnittmenge mit einigen wunderschönen Harmonien begeistert.



Auf "Esmee" kratzt die Band in der Kürze der Zeit jedoch auch nur an ihrem gewaltigen Potenzial. Die Sängerin reißt von der ersten Sekunde an heftigst mit, verzaubert mit ihrer gelegentlich mystischen Aura und steht einer Anneke van Giesbergen wirklich in nichts nach - außer vielleicht dem Talent, eine Prise Kate Bush und ein bisschen Heather Nova zum Stimmumfang zu ergänzen. Ihre Kollegen wiederum spielen ihr die Bälle auf vielfältige Art und Weise zu. Melancholisch gefärbte Melodien, progressiv durchsetzte Soundscapes, eine Mischung aus Psychedelic Rock und Ambient und zuletzt eine geschickte Nutzung simpler, aber doch sehr effizienter Spannungsbögen sind hier die treibenden Argumente, die das fünf Songs umfassende Erstlingswerk sofort in den Fokus des Interesses rücken. Allerdings mit dem kleinen Makel, dass die binnen kürzester Zeit geschaffene Tiefe sich nach schmalen 22 Minuten mit einem Schlag in Luft auflöst.



Doch die generelle Spieldauer darf natürlich nicht über die Klasse eines Acts entscheiden, und auch wenn man sich auf "Esmee" noch mindestens fünf weitere Songs wünscht, kann man nicht behaupten, dass die EP nicht auf Anhieb beeindruckt hätte. Hier schlummert eine Menge Talent, und ich kann es jetzt schon kaum abwarten, mitzuerleben, wie das französische Trio dieses auch über die langstrecke ausschöpft!