Ein Gourmethappen für Freunde extremer Sounds!

Dass die Grenzen zwischen technischem Death Metal und Deathcore so glatt verschwimmen wie im aktuellen Release von DISCOVERY THROUGH TORMENT, ist eher eine Seltenheit. Aber dass die Performance derweil so organisch aufbereitet wird und man sich nicht bloß zufällig an manche Sternstunde aus dem Florida-Death der späten 90er erinnert fühlt, ist sicherlich mehr als ein angenehmer Nebeneffekt, sondern der ausgeklügelten Detailarbeit der kanadischen Prügelknaben geschuldet. Und dass man in den 20 Minuten, in denen die neue EP alle Kräfte mobilisiert, um immer wieder neue Akzente zu setzen, so viele Aha-Erlebnisse feiern darf, spricht letzten Endes nicht nur dafür, dass der Deathcore einmal mehr wesentlich Besseres zu bieten hat als plumpes Geballer, sondern auch für die bemerkenswerten Fähigkeiten dieser jungen Truppe, die nach zwei vollwertigen Platten nun auf der kurzen Distanz zum Tanz einlädt - und das auf äußerst schmerzvolle Art und Weise.

"Telesynthetic Rebirth" ist aus allen Perspektiven betrachtet ein echter Leckerbissen: Das Handwerk ist beeindruckend, die Darbietung (vor allem die Vocals!) verdammt extrem, die Produktion nicht so unterkühlt, wie man es in letzter Zeit leider gewohnt war, und da die fünf Stücke auch in Sachen Abwechslung nicht geizen und selbst ein paar melodische Einsprengsel generieren, ist man ab der ersten Note Feuer und Flamme. Denn natürlich gibt es die handelsüblichen Stakkatos, und gelegentlich klingt "Telesynthetic Rebirth" auch ein wenig martialisch, doch im gleichen Augenblick kontert die Kapelle aus der Provinz Quebec mit fast schon schwarzmetallischer Bösartigkeit und modernen Death-Metal-Mörteleien im Stile von NECROT und Konsorten, dass es eine wahre Freude ist.

Dass es infolgedessen höchste Zeit ist, sich auch die bisherigen Release von DISCOVERY THROUGH TORMENT draufzuschaffen, versteht sich an dieser Stelle von selbst, ebenso dass die neue EP auf der Einkaufsliste prompt sehr weit nach oben rückt. Das Jahr 2025 hat mich schließlich eines gelehrt: Der Deathcore hat sich aus seinem kreativen Loch befreit und ist zu den eigentlichen Wurzeln zurückgekehrt - und kaum eine Band bringt dies so deutlich auf den Punkt wie DISCOVERY THROUGH TORMENT!