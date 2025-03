Erfolg vorprogrammiert?

Wer von den DIRTY TALONS bislang noch nichts gehört hat, dürfte über die bekannten digitalen Radioformate in den nächsten Wochen sicherlich noch die eine oder andere Begegnung mit der österreichischen Retro-Rock-Combo erleben. Denn den frechen, teils sogar rotzigen Sound von "Deep Dive" wird man garantiert auch auf breiter Fläche lieben. Nun aber eine etwaige Mainstream-Anbiederung zu vermuten, würde dem Material der neuen Full-Length absolut nicht gerecht werden. Zwar erfindet die Band um die stimmgewaltige Frontdame Jess das Rad in keinster Weise neu, doch die manchmal punkige Energie, die den Tracks zu eigen ist, die coolen Refrains, die nicht immer ganz konventionell daherkommen, und zuletzt auch der wunderbare Classic-Rock-Klang kompensieren recht schnell jeden vermeintlichen kreativen Engpass.

DIRTY TALONS ist aus den Überresten von ASTPAI hervorgegangen, soll heißen, die beteiligten Akteure haben bereits einiges an Erfahrung sammeln dürfen, und daran lassen sie auf "Deep Dive" auch keinen Zweifel. Allerdings blickt man in der neuen Formation etwas weiter in den Rückspiegel und inhaliert Einflüsse klassischer Riff-Rock-Acts aus den 70ern, ohne dabei den Namen AC/DC zu oft in den Mund nehmen zu müssen. BOSTON und VAN HALEN werden als treibende Kräfte im inspirativen Geschehen genannt, und addiert man dazu noch eine Spur GIRLSCHOOL, ist man genau dort angelangt, wo "Deep Dive" nun einen Hit an den nächsten reiht. Doch nicht nur schmissige Refrains, sondern auch extrem lässige Gitarren und beschwingte Grooves sind auf der neuen Scheibe starke Argumente, so dass Jess auch leichtes Spiel hat, mit ihrer markanten Stimme die Nummern an den Hörer zu bringen.

Ich persönlich sehe DIRTY TALONS schon bald in den einschlägigen Online-Radiostationen und auch auf den größeren Festivalbühnen. Auch ohne irrsinnig neue Ideen zünden die zwölf Stücke von "Deep Dive" auf Anhieb und machen vor allem mächtig gute Laune!