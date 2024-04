Typisch DEICIDE.

Sechs Jahre sind seit "Overtures Of Blasphemy", dem letzten Album der US-amerikanischen Death-Metal-Truppe DEICIDE, vergangen. In diesen sechs Jahren wurde ich nie so richtig warm mit der Scheibe und habe, wenn mir der Sinn nach DEICIDE stand, eher zu den ganz alten Scheiben gegriffen. Ob sich das mit "Banished By Sin", dem dreizehenten Studioalbum in 35 Jahren Bandgeschichte unter dem Namen DEICIDE ändert? Wir werden sehen.



"Banished By Sin" fängt dabei mit 'From Unknown Heights You Shall Fall' schonmal ganz gut an und DEICIDE zieht mich mit Bentons unverwechselbarer Stimme direkt in den Bann, wobei der Track schon auch noch eine gewisse Luft nach oben hat und nicht der Typ Opener ist, der den Hörer gleich umhaut. Es ist halt kein 'Scars Of The Crucifix'. Dafür lässt er den nachfolgenden Tracks die Gelegenheit, zu scheinen, was 'Doomed To Die' besonders gut gelingt. In 'Faithless' überrascht DEICIDE anfangs mit einem Melodie-ähnlichen Gitarrenlead, ehe sich die bandtypische Brutalität wieder durchsetzt. Aber diese kleine Überraschung zu Beginn sorgt für ein Aufhorchen und vielleicht deshalb hört man bei dem restlichen Song noch genauer hin, so dass sich mit 'Faithless' ein echtes Highlight präsentiert. Ähnliches gilt für 'Woke From God', das mehr oder weniger mit einem Gitarrensolo beginnt und sich dadurch die Ohren wieder etwas mehr spitzen. Auch der Titeltrack und 'A Trinitiy Of None' sorgen mit den Riffattacken zu Beginn für ein kurzes Ausbrechen aus dem Einheitssound.



Insgesamt lässt sich sagen, dass DEICIDE mit "Banished By Sin" ein typisches DEICIDE-Album präsentiert, bei dem Brutalität und Schnelligkeit im Vordergrund stehen. Gepaart mit Bentons unverkennbarer Stimme, bietet sich somit ein intensives Death Metal-Album, das für meinen Geschmack jedoch ein kleines bisschen mehr Abwechslung innerhalb der Songs hätte vertragen können und dies nicht nur zu den jeweiligen Anfängen der einzelnen Stücke oder durch die durchaus regelmäßigen starken Gitarrensoli. Aber ehrlich gesagt ist Abwechslungsreichtum auch nicht zwingend das, wofür DEICIDE bekannt ist. Auf jeden Fall ist "Banished By Sin" ein Album, das mich von Beginn an mehr gepackt hat, als es zuvor "Overtures Of Blasphemy" bis heute geschafft hat.