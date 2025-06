Irreführender Titel, starke EP.

Ein Titel wie "The Leftovers" klingt gerade so, als habe man lediglich ein paar Nummern verwertet, die es nicht auf einen regulären Release geschafft haben. Da die Jungs von DEGREED ihre EP auch nur über die digitalen Plattformen veröffentlichen, könnte man tatsächlich meinen, dass es sich bei den sechs NUmmern, die hier Platz gefunden haben, vornehmlich um Ausschussware handelt. Ein irrtum, den die Skandinavier dann jedoch schnell ausräumen können.



Der eigentliche Nachfolger des 2023er-Albums "Public Adress" bietet nämlich einmal mehr schwungvollen Melodic Rock mit den nötigen Ecken und Kanten, vor allem aber mit vorzüglichen Hooklines, die teilweise noch überzeugender daherkommen als die Nummern des vorherigen Releases. Nach dem noch recht verhaltenen Opener 'If It Wasn't For Me' gibt es in 'Good Enough' und 'Wildchild' sogar dezente metallische Noten auf die verwöhnten Lauscher, tolle Chorus-Augenblicke in 'Love Your Enemy' und 'Hard To be Human' und pumpende Grooves im straighten 'Get Up!'. Ausschussware? Mitnichten!



Insofern stellt sich die Frage, was DEGREED bei der Wahl des Titels der neuen Veröffentlichung geritten hat, zumal darüber hinaus suggeriert wird, dass "The Leftovers" noch in weiteren Editionen erscheinen wird. Mit ihrer frisch gepressten EP haben die Schweden nämlich eine richtig feine Überbrückung zum nächsten vollwertigen Silberling geschaffen, der hoffentlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Lohnenswert - wenn auch nur digital verfügbar!