DEF/LIGHT - Stygian Conclave

Stygian Conclave

Mehr über Def/Light

Genre:
Black Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Black Metal
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Silence Crowned
    2. Book V: The Crown Of Guilt
    3. Book VI: Axiom Of The Fallen
    4. Book VII: In Nomine Nihil
    5. BOOK VIII: Horned In Their Image
    6. BOOK IX: Infernal Conclave
    7. Book X: Scorched Sky, Open Void
    8. Book XI: The Abyss Stares Back
    9. Book XII: The Hollow Architect
    10. Book XIII: The Resurrection Of Self

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren