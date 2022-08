Prost, ihr Rocker!

Erst jüngst habe ich für euch den OZZY OSBOURNE-Gin "The Ultimate Gin" besprochen, da gibt es den nächsten edlen Tropfen aus dem Hause Brands For Fans. Besser gesagt sogar zwei Tropfen, doch dazu gleich mehr. Dreieinhalb Jahre nach dem höchsterfolgreichen Durchbruch "Pyromania" veröffentlichten die Briten von DEF LEPPARD ihr nicht minder legendäres Album "Hysteria", das bis heute noch fleißig die Runden auf dem Plattenteller dreht. Auch 35 Jahre später hat dieses Album nichts an Zauber und Glanz verloren, die knapp 61-minütige Spielzeit ist bespickt mit Hits wie 'Love Bites', 'Pour Some Sugar On Me' oder auch 'Animal' und 'Rocket'. Und die beiden letztgenannten Brecher sorgen dafür, dass DEF LEPPARD im wahrsten Sinne des Wortes noch in aller Munde ist.



Denn die schwedischen Spiritusspezialisten von Brands For Fans haben sich mit DEF LEPPARD zusammengetan und mit 'Animal' und 'Rocket' zwei exquisite Gin-Sorten kreiert, die nicht nur optisch neben "The Ultimate Gin" und "Cold Gin" eine mehr als elegante Figur machen. Auch geschmacklich sind die beiden auf Getreide basierten Sorten eine Wucht: Während "Animal" als klassischer London Dry Gin mit Wacholder, Zitrone und Kräutern angereichert ist, besticht "Rocket" vor allem neben dem Wacholder- und Kräutergeschmack aufgrund einer geschmackvollen Lavendelnote, die von den Lavendel-Feldern von Manor Lodge im britischen Sheffield inspiriert wurde.

Richtig, für die beiden DEF LEPPARD-Gins hat man sich einiges einfallen lassen. Obwohl mir der "Rocket"-Gin aufgrund des Lavendels noch ein wenig besser mundet, gefällt bei beiden der vollmundige und würzige Geschmack auf der Zunge. Auch der langanhaltende Abgang beider Sorten mundet und wenn Kräuter und Zitrusfrüchte auf die klaren Wacholderaromen beider Sorten gleichermaßen treffen, entsteht ein sehr intensiver Geschmack, der von hoher Qualität zeugt. Somit sprechen "Rocket" und "Animal" also nicht nur den DEF LEPPARD-Fan von Welt, sondern auch die geschmacksverwöhnten Nerven in den Zungen der Gin-Gourmets an.



Und ja, ich gebe es gerne zu, dass ich speziell in diesem warmen Sommer ein ums andere Mal mit einem gewissen "Animal"- und "Rocket"-Schluck auf meinem Balkon saß und den wunderbaren "Hysteria"-Klängen lauschte. Insofern ist Brands For Fans nicht nur eine leckere sondern in gewisser Weise auch authentische Schöpfung gelungen, die lecker schmeckt, hervorragend aussieht und sehr gut zu meiner noch ausbaufähigen Sammlung feinster Tropfen passt.