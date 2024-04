Ordentliches Death-Metal-Brett aus NRW!

Knapp 20 Minuten amtlicher Alte-Schule-Death-Metal aus dem Münsterland wird uns von CRYPTS serviert. "Necropolis" ist eine EP, die letzten Sommer erschien, knapp zweieinhalb Jahre nach dem Debütalbum, das ja durchaus etwas Staub im Underground aufwirbeln konnte. Die durch die Bank im Untergrund erfahrenen Recken der dreiköpfigen Truppe sind auch hier wieder mit schweren Geschützen unterwegs.



Und das ist gar nicht so sehr Floskel, wie es zuerst vielleicht wirkt: Denn immer wieder fühle ich mich an BOLT THROWER erinnert! Mehr jedenfalls, als wenn MEMORIAM läuft... Das dissonante Riffing zersägt alle modernen Death-Metal-Versuche mit Leichtigkeit und klingt so authentisch nach 1989, dass es mir fast eine Gänsehaut auf den Arm zaubert. Manche Momente haben auch etwas von doomigem Death und erinnern dann an langsamere ASPHYX-Songs. Geil!



Insgesamt ist die Geschichte auch ziemlich schnell wieder vorbei. Vier Songs auf 19 Minuten, handwerklich sehr stark gemacht, mit ordentlicher Produktion, einem wirklich überzeugenden Gitarrensound, starken Vocals (daran kranken ja leider manche Todesbleib-Produktionen auch) und ordentlichen Songs. Für Genrefreunde lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit CRYPTS zu befassen!



Anspieltipp: Necropolis (bei einer 4-Track-EP darf ein Song reichen)