Das Heavy Metal-Album des Jahres?

Hier haben wir es mal wieder mit einem waschechten Phänomen zu tun: 2020 gegründet schaffen es die Schweden von CENTURY gleich mal, mit einem Demo und zwei Singles dermaßen Vorfreude auf ihr Debüt zu entfachen und die gesamte Underground-Metal-Szene in Aufruhr zu versetzen. Zugegebenermaßen sind die von den Singles her bekannten Songs 'The Fighting Eagle' (der als Opener der Platte fungiert) und 'Master Of Hell' zwei Kracher, die verdammt viel versprechen. Die große Kunst liegt dann aber in den übrigen 7 Songs, dieses Versprechen zu halten.



Und wie die das können! Denkt man gerade bei 'The Fighting Eagle' noch, dass es doch fast gar nicht besser werden könnte, kommt kurz darauf mit 'Sinister Star' ein Überkiller um die Ecke, der gerade mit seiner furiosen Gitarrenarbeit im Zusammenspiel mit der in moderaten Höhen gehaltene Stimme für feuchte Unterwäsche sorgt. Und gerade die Stimme sorgt dann auch dafür, dass man nicht nur an schwedische Vorbilder der Marke GOTHAM CITY und (natürlich!) HEAVY LOAD denken muss, sondern auch immer wieder amerikanische Namen wie OMEN im Gehirn rumspuken.



Dass die toll produzierte Platte klingt wie in den Achzigern aufgenommen und veröffentlicht, ist - wie bei dieser Art von Metal üblich - alles andere als ein Manko. Die Songs (allen voran die titelgebende Hymne 'The Conquest Of Time') sind natürlich für kleinere Festivals wie das KIT gemacht, wo tausend Menschen aus voller Kehle den Refrain singen, wohl wissend, dass es diese Platte in den Achzigern locker zum Klassikerstatus geschafft hätte. Diesen wird sie heute wohl nicht mehr erreichen, aber zum Titel "Heavy Metal-Album des Jahres" könnte es wohl reichen!