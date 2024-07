It's Inside You

Zerpflückter Modern-Hardcore-Release ohne durchschaubares Format.

Süßigkeiten verteilen die Herren von CANDY auf ihrem neuen Longplayer sicherlich nicht, dafür ein paar ordentliche Schellen, die auf recht unkonventionellem Wege beim Hörer ankommen. Denn mit dem klassischen Hardcore, in dem die Band eigentlich verwurzelt ist, haben die zwölf Tracks von "It's Inside You" erst einmal recht wenig zu tun. Hin und wieder gibt es zwar den vertrauten, aggressiv unterlegten Stampf-Groove, doch im Großen und Ganzen nutzt die Band ihren neuen Silberling erneut, um einige ungewöhnliche Experimente anzuschieben.

Vor allem die Arbeit an den Leads ist hier beispielhaft zu nennen; zwischen dem durchaus straighten Stoff gibt es einige recht agile Saitenparts, die man gelegentlich auch dem Thrash Metal zuordnen könnte, die in ihrer finalen Ausprägung und in ihren kurzzeitigen Einsätzen aber nur vage Licks bemühen. Ähnlich verhält sich dies bei den meist doch recht schleppend vorantreibenden Grooves, die man auf "It's Inside You" wahrnehmen kann. CANDY zerpflückt das eigene Material gerne einmal, bricht die einzelnen Fragmente auseinander und wählt in den Arrangements gelegentlich merkwürdige Wege, um Brachialität und Experimentierfreude in Einklang zu bringen - und nicht immer trifft die Truppe dabei ins Schwarze.

Es sind nämlich einige arg bizarre Wendungen enthalten, gerade im mittleren Part der Platte, in dem die klare Linie trotz einiger sehr deutlicher Vorstöße phasenweise abhanden kommt. Und auch wenn ein Fast-Forward-Angriff, wie er in 'Terror Management' erfolgt, einmal kurz von der experimentellen Seite des Releases abweicht, so wünscht man sich zumindest partiell solche kurzen Ausbrüche, um die manchmal doch chaotisch wirkenden Strukturen wieder in die Bahn zu bringen.

Mit dem elektronischen 'Hypercore' beendet CANDY die Platte noch seltsamer, als sie eine knappe halbe Stunde zuvor begonnen wurde. Dies mag zwar einerseits zur Unberechenbarkeit des Materials beitragen, nicht jedoch zum allgemeinen Behagen der Hardcore-Gemeinde, die auf "It's In You" auch nur einzelne Etappen mit dem gereckten Daumen empfangen wird. Es ist sicherlich gut, andere Wege einzuschlagen, dann aber bitte auch mit einer nachvollziehbaren Linie.