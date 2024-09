Prügelstrafe in acht Etappen.

Nach zwei fulminanten EPs gehen die Herren von BURYFICATION nun über die volle Strecke und nehmen dabei auch keine Gefangenen. Das Material der finnischen Death-Thrash-Combo erreicht umgehend die Standards, die Truppen wie DEFLESHED seinerzeit als die Messlatte für skandinavisches Geprügel ausgegeben haben. Vielleicht ist BURYFICATION nicht immer ganz so brutal wie die schwedischen Kollegen, aber dennoch auf einem Niveau, welches die Truppe umgehend in der Szene etablieren sollte.



"Gallows Rise" bietet dabei nicht nur neues Material, sondern die beiden Songs der "Haunted, Enslaved, Devoured"-EP aus dem vergangenen Jahr, sowie mit 'Trails Of Blood' auch eine Nummer, die man anno 2022 schon auf "Leviathan" bestaunen durfte. Da die beiden Releases jedoch in Eigenregie durch den Underground getragen wurden und lediglich digital herausgegeben wurden, geht das natürlich völlig in Ordnung - zumal sich die Stücke nahtlos in das grobschlächtige Geballer solcher Kompositionen wie 'Human Cattle' und 'Year Zero' einsortieren.



"Gallows Rise" gefällt aber nicht bloß aufgrund seiner stetigen Straight-Forward-Attitüde, sondern bietet auch ausreichend Abwechslung, um eine gewisse Spannung aufrechtzuerhalten. Das bereits genannte, extrem bösartige 'Human Cattle' beispielsweise löst auch im Midtempo ein kleines Inferno aus. Der Titelsong pendelt zwischen brutaler Raserei und groovigem Thrash-Riffing, und mit 'Haunted, Enslaved, Devoured' gibt es zum Schluss häppchenweise Offensivpower mit nachhaltiger Durchschlagskraft.



Das offizielle Debüt braucht sich folglich auch keinesfalls vor der internationalen Konkurrenz zu verstecken und bringt es in der Kürze der Zeit sehr gut auf den Punkt. Die Combo aus Tampere hat sich in den letzten drei Jahren extrem fokussiert und kann nun im ersten größeren Anlauf sofort auch Bewerbungsschreiben an die größeren Labels schicken. Im Death/Thrash zählen manchmal nur Nuancen - und diese sind auf "Gallows Rise" allesamt zu finden!