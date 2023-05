Traditionell ist nicht gleich alt oder langweilig!

Die Hexen haben sich vergleichsweise Zeit gelassen. In unglaublicher Regelmäßigkeit veröffentlicht BURNING WITCHES seit 2017 Album für Album. Ein Blick auf die Releasedaten zeigt, dass sich die Damen dabei bislang maximal ca eineinhalb Jahre Zeit gelassen haben, um neue Songs auf die Heavy-Metal-Jünger loszulassen. Dieses Mal, vor Album Nummer fünf namens "The Dark Tower" hat es etwas länger gedauert, wenngleich die zwei-Jahres-Marke knapp nicht erreicht wird. Aber gut Ding, will ja bekanntlich Weile haben.



Musikalisch hat sich bei BURNING WITCCHES keine Veränderung ergeben, aber warum auch? Mit ihrem traditionellen Heavy Metal im Stile der Achtziger treffen die Damen auch im Jahr 2023 wieder voll den Nerv der Traditionalisten. Beginnend mit 'Unleash The Beast', dessen Titel nicht passender für dieses Album hätte sein können, rufen Sängerin Laura und ihre Mitstreiterinnen zu einer großen Old-School-Party. Die beiden Gitarristinnen Romana und Larissa, die nach den Aufnahmen die Band aufgrund ihrer Schwangerschaft (wir gratulieren ganz herzlich!) vorübergehend verlassen hat und von IRON MAIDENS Gitarristin Courtney Cox ersetzt wurde, zocken ein geiles Riff nach dem nächsten runter, bieten tolle Melodien und zeigen ihr Können auch in diversen geilen Soli. Aber nicht nur an den Gitarren wird tolle Arbeit geleistet, sondern auch Sängerin Laura, die seit 2019 Teil der Hexen ist, überzeugt mit ihrer reibenden Stimme, die perfekt zu den harten Klängen des Openers oder auch den Album-Highlights 'Renegade', bei dem ich beim ersten Riff nicht nur aufgrund des Songtitels an HAMMERFALL denken muss, 'Evil Witch' oder dem überragenden Titelstück 'The Dark Tower' passt. Das Laura und ihre Kolleginnen nicht nur hart können, zeigen sie in der schönen Ballade 'Tomorrow'.



Bei aller Begeisterung für "The Dark Tower" muss ich aber auch zugeben, dass mich "Dance With The Devil", also das dritte Album der Schweizerinnen, noch etwas mehr abgeholt hat. Aber das sind Nuancen, die "The Dark Tower" vielleicht auch mit der Zeit noch aufholen kann. Auf jeden Fall lässt sich für das fünfte Werk von BURNING WITCHES folgendes zusammenfassen: Wer seinen Metal traditionell aber dennoch modern und gut produziert serviert haben möchte, der muss bei "The Dark Tower" zuschlagen.