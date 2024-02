Magyarische Finstermagie.

Dass extremer ausgerichtete Bands aus Ungarn den Sprung in den Westen schaffen, ist leider immer noch eher die Ausnahme. Die Szene ist zwar relativ lebendig, doch abseits von Budapest haben die meisten Acts kaum eine Chance, sich auf etwas größeren Festivalbühnen oder gut organisierten Clubs zu präsentieren. Den Vorteil der Hauptstadt haben die Männer von BRYGMUS daher auch nutzen können, um sich lokal schon einen Namen zu machen und beim kleinen Underground-Label Dying Sun Records anzudocken. Zwei Platten hat das Sludge-Outfit bisher platzieren können, mit "Augury" folgt nun ein weiterer Silberling, der aufgrund der etwas knapp bemessenen Spielzeit aber auch glatt als EP durchgehen könnte.



Geboten wird die gesamte hässliche Fratze des Todesblei-lastigen Doom Metals, dies jedoch in einer meist Ultra-Slow-Motion-Fassung, die lediglich durch einige heftige Eruptionen in 'I Become The Mass Grave' und 'Unveiling' kurzzeitig durchgeschüttelt wird. Ansonsten ist das Metier der Ungarn jenes der extrem verschleppten Riffs, und hier hat die Truppe inzwischen auch ein gut eingerichtetes Zuhause gefunden, dessen Innenausstattung von wirklich gutem Handwerk zeugt. BRYGMUS gibt sich technisch beschlagen und bietet vor allem dank der zuverlässigen Rhythmusarbeit ein solides Fundament, auf dem die brachialen Pfeiler der neuen Songs absolut sicher stehen können. Instrumental ist "Augury" definitiv ein Schmankerl, da nicht nur die Grooves extrem tief sitzen, sondern auch die pure Gewalt des Riffings überzeugt, gerade dann, wenn es auch mal etwas kompakter und straighter ans Eingemachte geht. 'It Feels So Good!' mag zwar im musikalischen Gesamtzusammenhang ein etwas bizarrer Titel sein, allerdings darf man der Band die gute Laune gönnen, weil sie hier ein echt dickes Zeitlupen-Brett aufs Album hämmert. Aber auch die beiden vorangegangenen Tracks mit ihrer leichten Überlänge und das verdammt bösartige 'Eradication' sind feinstes Düsterfutter mit einer verstörend brutalen, aber doch sofort packenden Wirkung.



BRYGMUS hat das internationale Format längst erreicht und kann dies auch auf dem dritten Release nachhaltig klarstellen. Nun gilt es, auch außerhalb der Heimat Fuß zu fassen und sich weiter westlich zu etablieren. Mit dem Material von "Augury" hat man diesbezüglich aber auf jeden Fall schon einmal einen großen Schritt gemacht!