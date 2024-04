The Tales Of Nosferatu Two Decades Of Blood (2004 - 2024)

Der Herr mit den Teufelshörnchen und seine Mitstreiter zeigen Spielfreude ohne Ende.

Platte angeworfen – zack – Live-Feeling direkt wieder da, obwohl das letzte BLOODBOUND-Konzert für mich schon eine Weile her ist. Man spürt sofort die unbändige Spielfreude und wenn ich die Augen schließe, sehe ich insbesondere Patrik über die Bühne toben und bekomme direkt dieses dämliche Grinsen im Gesicht. Ja, es war eine gute Idee, zum zwanzigjährigen Bandjubiläum erneut eine Live-CD/DVD herauszubringen. Aufgezeichnet wurde das Ganze am 15. Juli 2023 beim "Masters of Rock Festival" 2023 in Vizovice. Zum zehnjährigen Bandjubiläum gab es übrigens auch eine Live-CD/DVD, aufgenommen ebenfalls beim "Masters of Rock Festival" 2015.

BLOODBOUND ist definitiv eine Band, die live besonders viel Spaß macht und deren Action von Anfang an aufs Publikum überspringt. Nun ja, nicht nur aufs Publikum – ich musste mich schon etwas beherrschen, um bei nachtschlafender Zeit nicht zu laut mitzugrölen. Was ich damit sagen will: Diese Live-Platte macht sofort direkt gute Laune!

Das war der Einstieg. Aber es kommt noch besser: Der Live-Auftritt, den ich mir als Stream anschauen konnte, ist ganz großes Kino! Wenn düster-rote Nebelschwaden über die Bühne wallen und der Erzähler einsetzt, dann ist schon die erste Gänsehaut vorprogrammiert und die Erwartungshaltung steigt. Mit viel blauem Licht und einer ordentlichen Lichtshow wird die Meute vor der Bühne direkt von 'Tales From The North' abgeholt. Ohne großartige Pause geht es anschließend weiter mit dem 'Slayer Of Kings' und einem Publikum, das sich nicht lange bitten lässt und fröhlich die Arme schwenkt. Alles sehr schön von der Kamera eingefangen. Ja, das färbt auch auf die Person (also auf mich) vor dem Bildschirm ab! Der nächste Ausraster, sowohl bei Band und Publikum, ist 'In The Name Of Metal', bevor das Schicksal in Form vom rasanten 'When Fate Is Calling' zuschlägt. Düsterrot und mit Erzähler beginnt "A New Era", bei der es sich Patrik nicht nehmen lässt, gelegentlich das Publikum zu filmen. Der absolute Live-Knaller ist natürlich 'Drink With The Gods'. Herrlich, wie alle abgehen, inklusive "Mini-Gelage" auf der Bühne.

Patrik stimmt nur kurz die ersten Worte von 'The Warlock's Trail' an, als das Publikum auch direkt den Refrain aufgreift und fleißig mitsingt. Ein weiterer Knaller auf der Setliste. Obwohl – mir fällt kein Song auf, der nicht enthusiastisch aufgenommen und mitgesungen wurde, insofern hat BLOODBOUND eigentlich nur Knaller auf diesem Konzert gebracht. Da hüpft nicht nur das Teufelchen auf der Bühne, da hüpfen auch ganz viele im Publikum. Dann kommt sie bei mir wieder, die Gänsehaut, wenn 'Moria' angestimmt wird. Auch hier genügen ein paar Töne und der Song wird direkt aufgegriffen, es gibt viel blaues Licht, abermals eine passende Lichtshow und ebenfalls wieder eine Filmeinlage von Patrik. Rasant wird es dann noch einmal mit 'Creatures Of The Dark Realm' und 'Rise Of The Dragon Empire', bei dem die Meute noch einmal mächtig hüpft – wie das auf eine guten schwedischen Party, laut Patrik, so üblich sein soll. Unweigerlich kommt er, der letzte Song – 'Nosferatu', samt einer nicht sehr Vertrauen erweckenden Nosferatu-Figur, die auf der Bühne erscheint, von Patrik allerdings erfolgreich mit dem Mikrofonständer verjagt wird. Zum Schluss gibt es noch das obligatorische "Meutenfoto" von der Bühne aus, bevor sich die Band enrdgültig verabschiedet.

Ihr merkt es, stimmts? Das "Fangirl" in mir bekommt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ich schließe mich da dem Publikum an, das die Band wirklich ziemlich enthusiastisch abfeiert. Und womit? Mit Recht! Die Spielfreude der Band ist einfach ansteckend, man kann selbst zuhause vor dem Bildschirm die Füße nicht ruhig halten und muss die Ohrwürmer eigentlich alle mitsingen. Der Sound ist perfekt und die Live-Aufnahme fängt die Stimmung im Publikum wunderbar ein. Für alle, die BLOODBOUND mögen, ist es eigentlich zwingend nötig, sich diesen Genuss nicht entgehen zu lassen. Und wer noch nie etwas von BLOODBOUND gehört haben sollte – nun, dieses Package ist eine gute Gelegenheit, das zu ändern.

