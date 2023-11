Live-Show-Magie auf einer Platte festgehalten.

BLANK MANUSKRIPT ist eine österreichische Band, die sich dem progressiven Art-Rock verschrieben hat. Die Band besteht aus fünf Multiinstrumentalisten, die neben den üblichen Rockinstrumenten auch Saxophon, Flöte, Kontrabass und verschiedene Keyboards spielen. Auf ihrem Album "A Live Document" präsentiert sie eine Auswahl ihrer besten Songs aus drei verschiedenen Konzerten, die sie im Jahr 2022 gespielt hat.



Das Album beginnt mit dem kurzen Instrumentalstück 'Foetus', das mit leichtem Gesang und Akustikgitarre die Aufmerksamkeit des Hörers auf sich zieht. Der Song geht nahtlos in den nächsten Track 'Public Enemy' über, der mit einem eingängigen Gitarrenriff beginnt. Der Höhepunkt des Albums folgt mit dem 16-minütigen Longtrack 'The Cult of Birdman'. Der Song wechselt zwischen ruhigen, atmosphärischen Passagen und explosiven, dynamischen Parts, die von verschiedenen Instrumenten dominiert werden. Er ist eine Achterbahnfahrt durch verschiedene Stile und Stimmungen, die die Hörerschaft in ihren Bann zieht.



Es folgt eine Auswahl von Songs aus der gesamten Schaffensphase der Band, die sich die Freiheit nimmt, gelegentlich zu improvisieren und so auf dem Live-Album die gleichen Songs bietet, nur anders interpretiert. An manchen Stellen wurde der Rotstift angesetzt, an anderen wiederum wurde ausgebaut. So können auch Fans, die das Material kennen, die Musik neu und anders erleben. Diese Musik ist progressiv, aber eingängig genug, um mitwippen zu können. Die fünf Multiinstrumentalisten beherrschen ihre Instrumente hervorragend. Teilweise ist auch das Publikum zu hören, was die ausgelassene Stimmung, die bei den Auftritten geherrscht haben muss, gut einfängt. Die Tonqualität ist ebenfalls exzellent und kommt aus einem Guss, da Jakob Guggenberger von Show2Go alle drei Konzerte aufgenommen hat.



Das Digipak, in dem die CD kommt, ist schön gestaltet und zeigt einige Konzertoutfits der Band, im Beiheft sind Fotos der einzelnen Bandmitglieder von Auftritten abgedruckt. So kann man sich zu Hause einen Konzertbesuch vorstellen oder in Erinnerungen schwelgen.