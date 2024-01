Grandioses Comeback der melodischen Melancholiker.

Es ist schon ein kleiner Frevel, dass uns das Comeback-Album der Finnen BEFORE THE DAWN in diesem Jahr irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Diesen Umstand möchte ich trotz sechs Monaten seit dem ursprünglichen Release des Silberling aber an dieser Stelle korrigieren, denn "Stormbringers" hat deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, auch weil die Entstehungsgeschichte des neun Tracks umfassenden Langspielers durchaus ein paar interessante Wendungen genommen hat.



Los geht es dabei eigentlich im Jahr 2013 als Bandkopf Tuomas Saukkonen beschloss, sich primär auf sein neues Projekt WOLFHEART zu fokussieren und BEFORE THE DAWN erst einmal ad acta zu legen. 2021 juckte es den melodische Mastermind aber wieder in den Fingern, auch mal wieder melancholischen Metal mit vermehrtem Klargesang zu machen. Saukkonen selbst wollte sich aber nicht mehr ans Mikrofon stellen, sondern fokussiert sich live inzwischen komplett aufs Schlagzeug und spielt auch im Studio zusätzlich nur noch die Rhythmusgitarre. Für den Gesangsposten verpflichtete Tuomas dann aber einen sehr interessanten Mann, denn Paavo Laapotti trat im Rahmen von "The Voice Of Finland" erstmals ins Rampenlicht, wo er eine großartige Version von BEFORE THE DAWNs 'Deadsong' performte und schlussendlich sogar das Finale erreichte. Komplettiert wird die neue Inkarnation der Melancholiker von Pyry Hanski am Bass und Lead-Gitarrist Juho Räihä, der "Strombringers" mit großartigen Soli veredelt.



Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, denn veredeln kann man ja nur etwas, das schon an sich stark ist. Und ja, ich muss gestehen, dass ich insgesamt von "Stormbringers" restlos begeistert bin und mir angesichts meiner lange bestehenden Vorliebe für BEFORE THE DAWN auch ein paar Freudentränchen vor der heimischen CD-Anlage nicht verkneifen konnte. Die Stars der Show sind dabei natürlich erneut die großartigen Refrains, die Mr. Saukkonen inzwischen mit traumwandlerischer Selbstverständlichkeit aus dem Ärmel schüttelt. 'Destroyer' ist hier wahrscheilich mit der mächtigsten Hookline ausgestattet, doch auch 'Downhearted', 'Chains' oder 'The Dark' haben das Zeug zu Klassikern und konnten ihre Qualitäten bereits beim Konzert in Siegburg bestätigen, das ich im November besuchen durfte. Wo wir von Qualitäten sprechen, muss auch Paavo erwähnt werden, an dem Puristen vielleicht auf Grund der "The Voice Of Finland"-Verbindung die größten Zweifel haben dürften. Doch bis auf die Tatsache, dass man dem neuen Fronter in den Videos zum Album die Unsicherheit noch ansieht, macht er auf "Stormbringers" durchweg eine tolle Figur. Egal ob es dabei um beherzte Growls geht, oder ob der Finne die Hooklines mit mächtiger Inbrunst serviert, für mich ist er eine echte Bereicherung des Bandsounds und verpasst BEFORE THE DAWN anno 2023 einen frischen Anstrich. Juho Räihäs soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, denn sein Solo am Ende von 'Divided' ist zum Niederknien schön und auch ansonsten verfeinern seine Melodien jede Nummer auf "Stormbringers".



Angesichts des vielen Lobes muss natürlich auch eine minimale kritische Stimme erlaubt sein, denn bei aller Stärke kommt "Stormbringers" natürlich nicht ganz an Klassiker wie "Deathstar Rising" oder "Deadlight" heran. Die Distanz zu den Mammutwerken der ersten BEFORE THE DAWN-Phase ist aber so verschwindend gering, dass man "Stormbringers" dennoch als rundum gelungenes Comeback bezeichnen muss. Und ich freue mich angesichts der starken neuen Besetzung und dieses tollen Albums schon jetzt auf die Zukunt der Meister der melancholischen Melodien.