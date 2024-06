Die Suche nach Gradlinigkeit.

Die Herren von BEATEN TO DEATH hatten bis dato immer eine Menge Spaß inne Backen, und daran wollen die Norweger mit einem zynischen AUgenzwinkern auch festhalten. Mehr als zehn Jahre pflügt die Kapelle nunmehr durch den heimischen Underground, hat hier und dort ein Ausrufezeichen setzen können, den endgültigen Sprung in die Champions League des Grindcore aber nach wie vor nicht vollziehen können. Dass dieser nun gelingen wird, scheint ein wenig schwierig, denn mit dem Material von "Sunrise Over Rigor Mortis" bieten die Herrschaften zwar wieder einige lyrische Leckerbissen, doch der musikalische Output wirkt diesmal eine Spur zu unsortiert und gelegentlich auch zu spontan zusammengebastelt - und das tut nicht allen Nummern der neuen Scheibe wirklich gut.

Von einer vollständigen Platte zu sprechen, erscheint angesichts der kurzen Spieldauer aber ohnehin gewagt, denn nach gut und gerne 20 Minuten erreicht "Sunrise Over Rigor Mortis" schon die Ziellinie, was sicherlich nicht arg wäre, hätten die Norweger bis hierhin auch die Ernte eingefahren. Doch leider stockt es mittendrin immer wieder, weil der Mix aus experimentierfreudiger Grenzüberschreitung und räudigem Fast-Forward-Grind nicht immer so straight auf den Punkt kommt, wie man sich dies wünschen würde.



Dabei steigt BEATEN TO DEATH recht souverän in die neue Metzelei ein: 'Dalbane' und 'My Hair Will Be Long Until Death' (was für ein Songtitel!) trümmern im Eiltempo voraus und setzen einen ersten Marker, der jedoch nicht lange Bestand hat, weil die Band sich mit zu vielen Nebenschauplätzen umgibt und irgendwann auch kurzzeitg den Fokus verliert. 'Mosh For Mika (Waddle Waddle)' versucht sich an Alternative-Grooves, in 'We're Not Gonna Make It' werden einige Nuancen aus dem 80er-Pop eingearbeitet, und das eher radikale Schlusswort 'Ormen Til Tarmer, Mane Pa Hodet' schlägt sich mit technischem Stoff herum, ohne dabei den Punkt zu treffen. All dies geschieht zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber selbst in der Kürze der Zeit geht BEATEN TO DEATH mindestens einmal zu oft der Faden verloren, sodass die bisherige Balance aus Gaudi und Brachialität nicht mehr ganz gegeben ist - oder zumindest nicht so ausgewogen wie noch auf den letzten Platten. Fans sollten sich davon erst einmal nicht blenden lassen, jedoch bleibt festzuhalten, dass diese fünf Chaoten schon Besseres auf die Beine gestellt haben als auf "Sunrise Over Rigor Mortis".